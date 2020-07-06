Депутаты ЗСК обсудили вопросы поддержки малого и среднего бизнеса

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6 июля 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания региона Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку, в ходе которой депутаты обсудили меры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Участие в совещании принял вице-губернатор Кубани Василий Швец.



— Пандемия ударила практически по всем отраслям экономики, но едва ли не в самом тяжелом положении оказался малый и средний бизнес. Мы провели достаточно большой комплекс мер по его поддержке, основной целью было сохранение занятости населения, оказание своевременной помощи предпринимательству, – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко, открывая совещание.



Информацию по данному вопросу представил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов. По его словам, в перечень пострадавших во время пандемии попала почти треть субъектов малого и среднего предпринимательства края. Кубань единственный регион в РФ, создавший свой региональный дополнительный перечень. В результате бизнес обеспечен широким спектром мер федеральной и краевой поддержки — от продления сроков уплаты налогов до предоставления льготных займов. Региональные механизмы поддержки нашли отражение в утвержденном губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.



Вице-спикер ЗСК, председатель профильного комитета Сергей Алтухов к этому добавил, что с целью комплексного анализа и принятия мер поддержки хозяйствующих субъектов при фракции ВПП «Единая Россия» в ЗСК сформирована соответствующая комиссия. Также комитетом неоднократно проводились совещания и заседания рабочих групп по обсуждению поступающих в адрес ЗСК обращений индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих в различных отраслях экономики и пострадавших в связи с введением карантинных мер.



Спикер ЗСК Юрий Бурлачко заострил внимание на деятельности Фонда микрофинансирования и той помощи, которую он смог оказать бизнесу в условиях кризиса. Как пояснил Виталий Воронов, объемы микрофинансирования напрямую связаны с тем, что предпринимателям зачастую сложно доказать, что их бизнес относится к пострадавшим отраслям. Поэтому сейчас прорабатывается возможность предоставлять займы не по виду деятельности, а по объёму годовой выручки.



В ходе обсуждения было также озвучено предложение особое внимание уделить поддержке детских здравниц Кубани, которые оказались в крайне тяжелой ситуации, а также подумать о помощи в продвижении продукции кубанских мастеров-ремесленников.



Вице-губернатор Василий Швец заверил, что все предложения парламентариев немедленно пойдут в работу. В частности, продажу кубанских сувениров на придорожных ярмарках края можно будет внести в список обязательных требований к их организаторам.



— За эти три месяца наработан беспрецедентный опыт в преодолении кризисной ситуации. Мы уже имеем неизбежное снижение в этой сфере, поэтому важно как можно быстрее вернуться на стартовые позиции. Уверен, наши совместные усилия дадут положительный результат. Основная задача — максимально поддержать людей на фоне тяжелой экономической обстановк», – сказал Юрий Бурлачко, подводя итог обсуждения вопроса.



В завершении была принята резолюция, в которой департаменту инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства рекомендовано дополнительно разработать и реализовать комплекс мер, направленных на достижение целевых показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», с целью недопущения снижения численности вовлеченных в сферу малого и среднего предпринимательства, проработать механизмы финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства.