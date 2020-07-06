Региональный СК прекратил дело в отношении экс-министра спорта Кубани

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6 июля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: Telegram-канал ИнформБюро-ЮФО

На Кубани следствие прекратило уголовное преследование бывшего министра спорта региона Людмилы Черновой. Об этом со ссылкой на адвоката Черновой сообщил «Коммерсант Юг».

– Следствие не нашло состава преступления в действиях Людмилы Черновой,– цитирует Шуткова издание.

Адвокат экс-министра также поясняет, что следователю было отказано в утверждении обвинительного заключения, а Людмиле Черновой – разъяснено право на реабилитацию. По словам Шуткова, экс-министр пока не решила, воспользуется ли она своим правом.

Напомним, ранее на Чернову были заведено два уголовных дела по статье «Превышение должностных полномочий». В 2018 году она была помещена под домашний арест из-за обвинения в незаконном выделении субсидий футбольному клубу «Кубань». Вину Людмила Чернова не признавала, заявляя, что субсидии ФК «Кубань» выделялись на вполне законных основаниях в рамках программы развития игровых видов спорта.

2 июля нынешнего года оба дела в отношении Черновой были прекращены из-за отсутствия в ее действиях состава преступления.

Заслуженный мастер спорта, чемпионка Олимпиады-80 по легкой атлетике Людмила Чернова возглавляла кубанское спортивное министерство с 2012 по 2018 год.