Британский супермаркет отказался от кокосов, которые собирают макаки-рабы

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6 июля 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Британские супермаркеты Waitrose отказались продавать кокосы, которые выращивают порабощенные людьми обезьяны.

Как выяснила организация PETA, многие плантации в Таиланде используют труд макак-невольников. Животные живут в ужасающих условиях: сидят на цепях, плохо едят, а еще им вырывают зубы, чтобы «работники» не кусали хозяев.

Оказалось, что рабы-макаки гораздо эффективнее людей. За то время, пока человек, получающий зарплату, собирает 80 кокосов, обезьяна, получающая гнилой банан, успевает набрать 1600. К Waitrose уже подключаются другие сети супермаркетов. Так что, возможно, вскоре результаты труда рабов-макак станут нелегальны по всей Британии.