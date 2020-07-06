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Стоит ли вообще Трампу идти на второй срок?

, 17:17 [ «Аргументы Недели», ] Источник: The Hill

Стоит ли вообще Трампу идти на второй срок?
Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

Дональд Трамп казался поверженным человеком, выходя из самолета после митинга в рамках предвыборной кампании в Талсе, штат Оклахома. Президент шел по лужайке Белого дома, весь измученный и растрепанный. Это был поразительный образ для политических наблюдателей, учитывая, как много внимания действующий президент уделяет сделанным для телевидения кадрам и выступлениям. 

В прошлом месяце CNN опубликовал опрос, показавший, что Трамп проиграл бывшему вице-президенту Джо Байдену с разницей в 14 пунктов, 55% к 41%. Почти сразу же президент написал в Твиттер, выразив свои недовольства, назвав опросы CNN фальшивыми и угрожая судебным иском за публикацию этих результатов. Однако всего через неделю Fox News сообщила о подобном спрэде между двумя претендентами, причем Байден опередил Трампа на 12 пунктов.

Причиной таких результатов стал растущий разрыв в рейтинге одобрения президента в отношении пандемии, а также его часто неадекватная реакция на движение Black Lives Matter и протесты по всей стране. Например, только 1 из 3 американцев верит президенту, когда речь заходит о COVID-19, согласно исследованию Pew Research .

COVID-19 серьезно ограничил количество выступлений Трампа в рамках предвыборной кампании. Даже его любимый курорт Мар-а-Лаго, сезонное убежище для президента, был недоступен для Трампа и его семьи. Ограничения на поездки и приказы оставаться дома затронули всех американцев, но для политика, который питается энергией от публичных мероприятий со сторонниками, эти последние несколько месяцев были особенно мучительными.

Как мы все знаем, четыре месяца – это вечность в политике. Вспомните, что всего четыре месяца назад, 1 марта, только два американца погибли от коронавируса. И Брионна Тейлор, и Джордж Флойд были живы и здоровы. Но четыре месяца – это также ограниченное количество времени, чтобы противостоять опросам и сильным негативным настроениям, выраженным явным большинством американских избирателей, особенно в ключевых штатах.

Становится все яснее, что Дональд Трамп либо не хочет, либо не может остановить эту волну.

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