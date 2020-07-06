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В Казани жених протащил невесту в «кровавом платье» за ногу по асфальту

, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Казани жених протащил невесту в «кровавом платье» за ногу по асфальту
фото: букет невесты, vk.com/femkazan

В Кировском районе города Казани  после торжественной церемонии заключения брака невесту ждал небольшой сюрприз. Результатом перфоменса стало испорченное белое платье и обморок.

В источнике говорится, что в момент, когда молодожены и гости фотографировались около ЗАГСа, приятели жениха начали обливать невесту похожей на кровь жидкостью. При этом на снимках, опубликованных очевидцами видно, что на заднем плане стоит радостный новоиспеченный супруг, а в конце он просто взял девушку за ногу и потащил к машине.

фото: vk.com/femkazan

Однако позже выяснилось, что «кровавую свадьбу» организовала сама невеста с участниками безынициативной группы «ФемКызлар». Таким образом, представительницы слабого пола хотели напомнить о проблеме домашнего насилия.

фото: vk.com/femkazan

БА

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