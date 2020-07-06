В «Единой России» обсудили итоги общероссийского голосования

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6 июля 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие в расширенном заседании Совета руководителей фракций партии «Единая Россия», которое прошло в формате видеоконференции. На прямой связи с регионами из Москвы были лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов. Темой обсуждения стало подведение итогов общероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны.



В студии Краснодарского регионального отделения партии находились первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в ЗСК Николай Гриценко и председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова.



Открывая заседание, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что члены партии собрались, чтобы обсудить итоги общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ и решить, что предстоит сделать для воплощения их в законодательное поле.



Председатель партии поблагодарил субъекты с высоким уровнем поддержки изменений в Конституцию. К слову сказать, Краснодарский край традиционно показал хорошие результаты: при явке 85,5 процента (а это немногим более 3,6 млн человек) за поправки высказались порядка 89 процентов проголосовавших. Ежедневно более 8 тысяч наблюдателей присутствовали на участках, свыше 11 тысяч наблюдателей были направлены по линии «Единой России» в рамках соглашения, заключенного ею с Общественной палатой Российской Федерации. Подробно об этой работе на расширенном заседании Совета руководителей фракций рассказала председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова.



В ходе своего выступления Дмитрий Медведев также остановился на том, что единороссы вошли по решению главы государства Владимира Путина в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны. Сопредседатель этой группы Павел Крашенинников отметил, что обновить потребуется порядка ста законов. В свою очередь, руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов заверил, что партия проведет обсуждение данных законопроектов на всех площадках фракций партии в регионах, а также онлайн — к примеру, на сайте «Единой России».



Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак предложил разработать дорожную карту создания и принятия законопроектов, необходимых после принятия поправок в Конституцию.



— Такую же работу необходимо провести и фракциям партии в региональных парламентах. Изменить после принятия поправок в Конституцию нужно порядка 650 уставов и региональных законов — то есть, работа большая, — сказал Андрей Турчак.



Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал это предложение. Он отметил, что «огромная работа по подготовке поправок



должна перейти в работу по законодательному воплощению их на федеральном и региональном уровнях». Поэтому дорожная карта нужна, чтобы «работать совместно и консолидированно».



По словам руководителя фракции «Единой России» в ЗСК Юрия Бурлачко, кубанские депутаты-единороссы уже готовы к данной работе.



—У нас накоплен богатый опыт по разъяснению поправок в Конституцию страны, по этому принципу будем работать и по разъяснению сути проектов законов к ним, — заверил председатель краевого парламента.