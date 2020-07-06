Будут внесены изменения в госпрограммы

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6 июля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко провел заседание, на котором были рассмотрены предполагаемые изменения в государственные программы Краснодарского края.



В работе заседания приняли участие вице-спикер, председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский, первый зампред комитета АПК Сергей Орленко, первый зампред комитета по курортам Андрей Булдин, секретарь комитета по вопросам науки Юлия Алешкевич.



Предметом обсуждения, в частности, стали изменения, предлагаемые к внесению в программу «Содействие занятости населения». Так, общий объем финансирования госпрограммы в 2020 году за счет федеральных средств будет увеличен почти на 1,3 млрд рублей и достигнет порядка 4 млрд рублей. Дополнительные средства федерального бюджета в сумме более 1,5 млрд рублей планируется направить на мероприятия подпрограммы «Реализация политики содействия занятости населения» в части обеспечения социальных выплат безработным гражданам.



Кроме того, депутаты рассмотрели изменения в госпрограмму «Доступная среда». В числе прочего по данной программе будет увеличено финансирование мероприятия по оснащению общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами для ориентирования инвалидов по зрению.



Также коррективы будут внесены и в мероприятия госпрограмм «Дети Кубани» и «Развитие сельского хозяйства» в части перераспределения бюджетных средств и уточнения целевых показателей.



В целом депутаты и участники совещания поддержали предложенные изменения.