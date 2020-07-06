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В Саяногорске нетрезвая учительница пыталась выехать с дворовой территории

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Саяногорске нетрезвая учительница пыталась выехать с дворовой территории
фото: pixabey

Нетрезвую учительницу начальных классов заметил один из жителей Заводского микрорайона Саяногорска. Сообщение о пьяной нарушительнице поступило в правоохранительные органы поздно ночью. По словам анонима, женщина с признаками сильного алкогольного опьянения пыталась выехать с дворовой территории в Заводском районе.

Полицейские прибыли на место инцидента. К моменту их приезда авто по-прежнему стояло на парковке. Когда стражи порядка заглянули в салон, то увидели за рулем транспортного средства женщину. Она нагрубила сотрудникам полиции и сказала, что не может сдвинуться с места. При этом стражи порядка зафиксировали странное поведение дамы и предложил ей пройти медосвидетельствование, но она отказалась.

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