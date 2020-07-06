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Депутат МГД Ольга Мельникова подчеркнула значение развития социнфраструктуры ТиНАО

, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД Ольга Мельникова подчеркнула значение развития социнфраструктуры ТиНАО
Фото: соцсети

Развитие социальной инфраструктуры в ТиНАО позволяет создать равные условия для всех семей Москвы. Об этом в беседе с журналистами Агенства городских новостей «Москва» сообщила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

«Очень важно, что в генплане заложен принцип опережающего развития инфраструктуры: жилье строится одновременно или после создания необходимых транспортных и инженерных коммуникаций, и, главное, социальных объектов. Только так можно добиться полноценного развития присоединенных территорий, которые раньше были на периферии внимания. Принимая решение о переезде в «новую» Москву, люди должны понимать, что они получают не только квадратные метры, но возможность создать семью, завести детей и знать: когда они подрастут, их можно отправить в сад и школу, со спокойным сердцем выйти на работу», - отметила Ольга Мельникова.

Она напомнила, что на территории ТиНАО активно ведется строительство.

«Поэтому очень важно сохранить заложенное сейчас соотношение. В ближайшие три года на 8 млн кв. м жилья построят еще 3 млн «квадратов» нежилых площадей. Это и социальные объекты, и коммерческая недвижимость. А значит - рабочие места. В краткосрочной перспективе это даст до 80 тыс. рабочих мест», - добавила парламентарий.

Ольга Мельникова уточнила, что генплан закладывает перспективу на более долгий срок - до 2035 года.

«За 15 лет вырастет целое поколение москвичей. Мы сегодня говорим о том, что в «новой» Москве для них должны быть заложены равные возможности в сфере образования, здравоохранения», - считает депутат.

По словам Мельниковой, развитие социальной инфраструктуры в ТиНАО положительно скажется на смежных отраслях, в том числе транспортной, создание социальной инфраструктуры, рабочих мест позволит как сократить маятниковую миграцию населения и равномерно распределить транспортные потоки на территории новых округов, так и уменьшить количество вынужденных поездок в другие район.

ГБ

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