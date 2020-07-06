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6 июля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

В Иркутской области на автодороге произошло крупное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей пострадали 10 человек, в том числе двое детей.

В машинах находились 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они доставлены в больницу. Авария произошла около четырех по местному времени в Черемховском районе. По предварительной версии, водитель автомобиля не уступил дорогу, выехал на федеральную трассу и столкнулся с другим автомобилем.

