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В Иркутской области на автодороге произошло крупное ДТП

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

В Иркутской области на автодороге произошло крупное ДТП
фото: pixabey

В Иркутской области на автодороге  произошло крупное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей пострадали 10 человек, в том числе двое детей.

В машинах находились 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они доставлены в больницу. Авария произошла около четырех по местному времени в Черемховском районе. По предварительной версии, водитель автомобиля не уступил дорогу, выехал на федеральную трассу и столкнулся с другим автомобилем.

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