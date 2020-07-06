Ашот Джазоян: «Коронавирус перезагрузил социальную журналистику»

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян

Весь карантин в период эпидемии коронавируса действовал международный медиа проект «Рукопожатие через границы». Парадоксально, но пандемия во многом придала журналистике всего мира осмысленности и социальных акцентов. О том, как переживали эпидемию участники проекта, мы говорим с председателем Медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашотом Джазояном.

— Ашот Егишевич, в эти месяцы пришлось вспоминать самые яркие изоляции и не только «само». Но все, что происходило в мире искусства, отдавало вторичностью. Мировая богема будто расписалась в том, что не может создать что-то уникальное, проект «Изоизоляция» набирал обороты, и это печально, ведь бедствие, охватившее весь мир, могло стать импульсом для рождения ярких произведений искусства. Так что же происходило в медиа?

— Эти произведения в искусстве еще появятся, вот увидите. Когда придет глубокое осмысление всего, что с нами случилось. А в медиа происходили вещи, на мой взгляд, отличные от тех, что вы говорите. Пока искусство приходило в себя и пробовало хотя бы копированием великих шедевров поддержать свой собственный тонус и падающее в депрессию человечество, журналисты смогли уже через неделю показать свою сопротивляемость. В связи с пандемией практически все редакции во всём мире ушли на удаленную, дистанционную работу в поисках новой формы взаимодействия друг с другом и новых форматов общения с аудиторией. Действительно, многие журналисты, да и не только оперативно включились как по команде в борьбу с общей бедой. Но коронавирус шел на разные страны невидимыми волнами, и оттого было еще страшней и быстро созревало желание объединиться. Так, последствия эпидемии стали объединять профессионалов и гражданских журналистов. Мы с единомышленниками открыли этот проект, который собрал разные истории со всего мира — из России, Италии, Испании, Армении, Франции, Индии, Египта, Узбекистана, одним словом, от Магадана до острова Бали всех не перечесть. Это журналисты, блогеры, фотографы, с многими мы общаемся и на форуме «Диалог культур», который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже. В последние годы мы часто говорили о том, как цифра изменила нашу профессию, как противостоять фейкам, и для нас всех было неожиданно, что коронавирус сделал интернет живым, теплым, человечным. Поначалу были фейки, немного, но мы их видели, они пытались внушить нам, что это геополитический заговор или не нужно поддаваться на провокации, но многие быстро поняли, что с этой бедой нельзя шутить. И фейки куда-то пропали.

Ведь мы уже привыкли к тому, что вынуждены существовать в информационных войнах, пропаганде и откровенной лжи. Нет худа без добра, и в эти два месяца на наших глазах произошло что-то непостижимое: интернет как будто победил вирус, хотя он во многом и сам существует по вирусным законам. Все как будто поняли бессмысленность лжи, ведь люди умирали везде, и врачи во всем мире борются не за свои страны, а за всю цивилизацию. Коронавирус развернул людей и нашу профессию ближе к человеку. Он помог людям открыто выражать свои эмоции, страх и даже панику, озабоченность здоровьем родителей. Это была такая амплитуда колебаний — от панических атак до признания любви ко всему человечеству. Посыл нашего проекта был таким: «Мы не рядом, но вместе».

— Что произошло в это время в повседневной практике журналиста?

— Очень быстро во всем мире была пересмотрена редакционная политика. Сара Бертучиолли, главный редактор портала Mashable Италия, рассказала нам об опыте управления своими сотрудниками дистанционно. Анастасия Якубек делилась азами информационной гигиены в период пандемии в новом выпуске подкаст-станции «Ваши уши». Пандемия ускорила трансформацию журналистики.

Сара Бертучиолли проводит планерку в приложении ZOOM; так выглядят рабочие места редакторов Mashable на самоизоляции.

В лидеры резко вышли те, кто смог объединить в самоизоляции ремесло и профессию. Точнее, кто владеет техническими средствами и сам смог в новых экстремальных условиях создавать новые направления медиа, осмыслив сущность своей профессии на каком-то другом, высшем уровне. Ведь случайная поездка журналиста могла в одночасье превратиться в «горячую точку», особенно в красной зоне, но многие проявляли свою гражданскую позицию, порой еще не успев понять новых условий жизни, точнее, борьбы за нее.

Когда мы собрали все эти мульти медийные истории с разных концов мира, мы вдруг поняли, что в наших руках самое настоящее руководство. Так появились «20 простых правил для журналиста в условиях самоизоляции».

Правила в картинках: https://yadi.sk/d/W68x0Qd6yNbk3A?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

— Ашот, насколько вы считаете оправданным обвинения московских властей в том, что эпидемию пытались обуздать радикальными методами?

— Вы знаете, так получилось, что мы постоянно были на связи в онлайн-режиме с коллегами из Душанбе, Еревана, Ташкента, Парижа, Мадрида, Рима, пока собирали эти истории о том, как журналисты проводили самоизоляцию или, напротив, были в городах, помогали людям. Читал московские новости, сравнивал. И могу сказать, что многие из них признавались, что ситуация в Москве была многократно лучше, чем в многих мегаполисах мира. Я уже не говорю о том, что оперативно был организован штаб и строительство инфекционной больницы в Коммунарке. С осени, когда были запущены и МЦД, и служба информирования (табло, реклама) на диаметрах, московские порталы. У мэра было время опробировать эти средства. И кто бы мог подумать, что они пригодятся не для сообщения информации о погоде или концертах, а о смертельных угрозах. Даже бабушки могли получить цифровой код и легко выехать на дачу. Городские сайты, платформы были как будто готовы к этому бедствию. Если честно, меня обрадовало то, что практически с первых дней выстроилась целая стратегия по защите Москвы, ведь в мире никто в первую неделю ничего не понимал — ни в Бразилии, ни в США, ни в Армении. Коронавирус нас всех уравнял и сделал беззащитными, и в то же время глубоко замотивировал для желания общаться со всем миром. Удивительно было и то, как разные специальности в медиа стали искать друг друга и коннектиться, создавать межотраслевые медиапродукты. Как-то сразу выделились люди, нестандартно, креативно мыслящие, и привыкшие выдавать авторские небольшие творения, созданные дистанционно в одиночестве или в маленькой команде единомышленников.

— Кстати, многие эксперты предположили, что коронавирус и подобные ему угрозы вообще сделают человека другим и изменят нашу природу…

— Я бы не драматизировал и не нагнетал эсхатологические предчувствия, но то, что люди время от времени будут находиться в изоляции и мир примет другие очертания, это верно. При этом надо понимать, что солидарность будет укрепляться и люди будут осознавать, что все мы находимся в «одной лодке». Эффективнее будут развиваться горизонтальные связи. Будут возвращаться, казалось, утраченные чувства сопереживания, искренности. Мы все одинаково разные, и для нас было важно еще и понять, как национальные ментальности накладываются на каждую историю самоизоляции. Трэвел-блогер Мануэль Гуихаррубиа провел взаперти 50 дней, рассказывал, чем можно заниматься такое долгое время, Мерседес Кордова запечатлела на плёнке улыбки случайных прохожих, которых она встретила на опустевших улицах Буэнос-Айреса. Были истории, похожие на шпионский роман — Яна Рубина убегала от коронавируса по всему миру и застряла на Бали.

Фотопроект Мерседес Кордовы: https://yadi.sk/d/993JU3AUxQOV8Q?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Одна история была очень «экологична»: фотограф Киран Доддс провел в Эдинбурге фотоисследование истинно-британского явления живых изгородей. Вот как красиво можно отгородиться от соседей и всего мира — зеленой стеной.

Фотопроект Кирана Доддса: https://yadi.sk/d/x9lNJfY1mfbEQw?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

На нашем сайте Медиаконгресса вы можете увидеть семейный фотоальбом самоизоляции испанского фотожурналиста Рафаэля Трапейо. Примечательно, что такое приятное направление в журналистике, как трэвел, стало носить остросоциальный характер. Мы видели жизнь 20-миллионного Каира глазами Роджера Аниса, кто-то выгуливал овцу, кто-то переехал в новую страну и получил культурный шок вместе с начавшейся эпидемией. Крис де Боде фотографировал сотрудников швейных фабрик в Мьянме в одеждах всемирно известных брэндов, созданных ими. Из-за COVID-19 они могли лишиться работы.

Фотопроект Рафаэля Трапейо: https://yadi.sk/d/op97yhZEkEQYPw?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Фотопроект Роджера Аниса: https://yadi.sk/d/-FPmPUZVikRpbQ?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Фотопроект Криса де Боде: https://yadi.sk/d/i4A543h-l-rEpQ?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Первые дни карантина с нами на связи была блогер из Австрии Наталья Трудова. Оригинально моменты самоизоляции запечатлел литовский фотограф: Адас Василиаускас, который устроил жителям своего района бесконтактную фотосессию. Раньше с помощью дрона он снимал свадьбы, потом решил использовать это в своем районе.

Фотопроект Адаса Василиаускаса: https://yadi.sk/d/ApfpaQvEG8cxmg?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Благодаря созданным участниками нашего международного проекта креативным авторским сюжетам стало возможно это символичное рукопожатие в онлайне между разными городами и даже странами, сквозь закрытые границы. И за эти месяцы, мне кажется, у каждого из нас накопилось многое, чем мы можем поделиться друг с другом, не выходя из своей комнаты. Как говорится: не рядом, но вместе.

— Интересно узнать, а вы сами как провели самоизоляцию?

— Если честно, я никогда так не нуждался в книге, как в эти месяцы. Если бы снимал кино про себя, это было бы так: где-то на окраине ойкумены сижу я возле камина под пледом с книгой…

— Неужели так и было? Вы как будто оказались в нескольких измерениях —виртуальной матрице и в том времени, когда люди, покачиваясь в кресле-качалке, вдыхали запах книжных страниц…

— Разумеется! Я перечитал уйму книг, до которых раньше руки не доходили. Кстати, норвежский блогер Кюрре Лиен поведал нам, как букинисты во время пандемии выходят в город и дарят книги прохожим. Уверяю, я хотел бы с ними встречи, если бы был в Осло. Правда для этого надо ещё выучить норвежский, но это уже другая история.