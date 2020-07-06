«Росводоканал Краснодар» стал еще мобильнее

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») обновил мобильное приложение РВК.Услуги. Теперь абоненты смогут, не выходя из дома, передать показания приборов учета и оплатить услуги предприятия. Сегодня новые опции приложения — это не только элемент сервиса, но и безопасность клиентов, у которых исключены контакты с персоналом и посетителями в Центре обслуживания.



Кроме того, виртуальный помощник надежно хранит всю историю платежей и показаний индивидуальных приборов учета. Если у абонента сложилась задолженность, он может увидеть ее в приложении и тут же оплатить. А к профилю одного пользователя возможно привязать несколько лицевых счетов.



С помощью приложения можно связаться с кол-центром или диспетчером предприятия, а также подать заявку на услуги, которые предлагает потребителям предприятие и партнеры компании. Уже сегодня горожане через смартфон могут заказать поверку и установку приборов учета, ремонт сетей и колодцев, откачку и вывоз стоков. Перечень опций и услуг будет расширяться с учетом запросов жителей Краснодара.



«Мы надеемся, что возможности приложения РВК.Услуги будут оценены краснодарцами. Передать показания счетчиков, оплатить квитанцию и заказать услугу можно в течение двух минут, без очередей и ожидания ответа оператора по телефону. Наше предприятие постоянно стремится к тому, чтобы коммуникации с потребителями были максимально комфортными и эффективными», - отметил коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков.



РВК.Услуги доступны для пользователей смартфонов на базе Android, а также для владельцев Apple iPhone. Мобильное приложение можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal» или скачать приложение по ссылкам на сайте водоканала.



Справка о компании:



Группа компаний «Росводоканал» - крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5,5 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Группа компаний «Росводоканал» эксплуатирует 16,5 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 557 млн кубометров воды и принимают на очистку 521 млн кубометров стоков.



«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») управляет системой водоснабжения столицы Кубани с 2006 года на основании договора долгосрочной аренды.