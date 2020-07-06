Амурская область: птенца, выпавшего из гнезда, вернули в дикую природу
6 июля 2020, 15:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТВЦ.RU
В Амурской области развернулась необычная спецоперация. Птенца, выпавшего из гнезда, решили вернуть в дикую природу, а для этого подкинуть в другое гнездо. Вот только взрослые птицы, которым предстояло стать усыновителями поневоле, могли не согласиться на такое пополнение.
Аистов в Амурской области с каждым годом становится больше. Их здесь не просто любят, но и очень сильно оберегают, причем не только экологи и орнитологи. На днях электрики нашли у опоры ЛЭП одинокого аистёнка и поняли, что он выпал из гнезда. После мужчины решили найти ему достойную приемную семью. Когда подходящее гнездо было найдено, они приступили к спецоперации, и аистенок был принят как родной в новой семье.
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