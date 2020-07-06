Около 6 млрд рублей пошли в инфраструктуру ПривЖД

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6 июля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Здание ПривЖД

Инвестиции в развитие инфраструктуры ПривЖД составили около 6 млрд рублей в I полугодии.

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД» в I полугодии 2020 года на развитие Приволжской железной дороги направлено около 6 млрд рублей. В развитие Саратовского региона инвестировано более 2,6 млрд рублей, Волгоградского – около 3 млрд рублей, Астраханского – около 400 млн рублей.

В числе наиболее значимых инфраструктурных проектов следует отметить те, которые направлены на повышение пропускной способности в направлении «Север – Юг» и на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. В частности, в настоящий момент ведется комплексная реконструкция участков им. Максима Горького – Котельниково и Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская.

Среди других значимых инфраструктурных проектов – реконструкция станции им. Максима Горького и станции Гумрак со строительством путепроводной развязки, развитие станций Саратовского узла, строительство западного обхода города Саратова, реконструкция вокзала Саратов-1, а также завершение реконструкции вокзала Волгоград-1.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров вагонный парк АО «ФПК» пополнят 68 вагонов сдвоенного типа: 32 плацкартных, 28 купейных и 8 штабных.