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Волгоградская область: девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане

, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Волгоградская область: девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане
фото: pixabey

В Волгоградской области в станице Березовской девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане, доставая кепку. Чтобы ее достать, ребенок решил залезть в чашу фонтана. В результате ее начало бить током. Находившиеся поблизости взрослые не успели спасти девочку, и она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как считают следователи, дело было в сбоях и неполадках в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана. 

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