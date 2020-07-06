Зима близко: энергетики отремонтировали 90% сетей в Тихорецком районе

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6 июля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Специалисты «Россети Кубань» в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону повысили надежность энергоснабжения сотен потребителей в тихорецком энергорайоне. Тихорецким филиалом компании с опережением графика выполнено 90процентов годовой программы капремонта воздушных линий электропередачи распределительной сети. К сегодняшнему дню энергетики Тихорецких электросетей отремонтировали 227 ЛЭП низкого напряжения общей протяженностью около 800 километров.

С начала года в Новопокровском, Белоглинском, Тихорецком, Павловском и Крыловском районах Краснодарского края энергетики Тихорецкого филиала «Россети Кубань» заменили 908 опор, 1500 изоляторов и 95 километров провода.

− Всего в 2020 году запланирован ремонт 342 линий электропередачи распределительной сети протяженностью 890 км. Все работы мы стараемся проводить с опережением графика. Наша задача – подготовить оборудование не только к зиме, но и обеспечить надежное электроснабжение в не менее энергозатратный летний период, − рассказал «Аргументам недели Кубань» директор Тихорецкого филиала «Россети Кубань» Валерий Гондарь.

Как отметили в энергокомпании, своевременный ремонт энергооборудования и контроль нормативного состояния трасс линий электропередачи – это важные этапы в процессе подготовки электросетевого комплекса к безаварийному прохождению пиковых нагрузок. Помимо всего прочего – это еще и залог выполнения обязательств перед потребителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения.

– Тихорецкие электросети реагируют на каждое обращение потребителей и оперативно проводят дополнительные мероприятия по улучшению качества энергоснабжения. Сотрудники Тихорецкого филиала просят отнестись с понимаем к возможным временным отключениям электроэнергии. Это необходимо для безопасного проведения ремонтных работ, – сообщили в филиале компании.

Напомним, территория обслуживания Тихорецких электрических сетей включает Новопокровский, Белоглинский, Тихорецкий, Павловский и Крыловский районы Краснодарского края. Суммарная площадь обслуживания филиала составляет 8500 кв. км. Общая численность населения тихорецкого энергорайона – 250 тысяч человек.