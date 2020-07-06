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Депутат МГД Бускин: Парки столицы помогают смягчить агрессивную среду мегаполиса

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД Бускин: Парки столицы помогают смягчить агрессивную среду мегаполиса
Парк Кусково в Москве, фото соцсети

Член комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин считает отдых жителей и гостей столицы в парках средством против агрессивной среды мегаполисов. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Те «сады здоровья», которые открылись в городе в конце июня, создают посетителям комфортную среду для прогулок, отдыха и спорта. Они расположены в Бирюлевском дендропарке, в Тропарево и в долине реки Сетунь. Там есть места для тихого отдыха с беседками, детские площадки и отдельно спортивные зоны с тренажерами и подготовленными дорожками. Кроме того, там есть и места для совместных тренировок, например, по йоге. Как руководитель парка, я очень хорошо знаю, насколько это востребовано в последние годы», - сказал Игорь Бускин.

Он отметил, что мегаполис является агрессивной средой, вызывающая стресс, а городские парки - это одно из средств смягчить эту агрессивность для жителей столицы.

«Именно поэтому парки в Москве так важны. Кстати, а в последнее время здесь стараются даже высаживать лекарственные, фитонцидные деревья и кустарники. После карантина мы с огромным удовольствием вернулись в парки и в прямом смысле задышали целебным воздухом», - пояснил депутат.

Игорь Бускин уточнил, что фонтаны и новые пруды в парках - это еще один рекреационный ресурс города.

«Такие объекты (фонтаны и пруды) позволяют вносят разнообразие в городской ландшафт и позволяют снять стресс. Насколько необходима вода человеку, мы можем убедиться каждое лето - несмотря на опасность и запреты, люди стремятся к любым водоемам. В этом году, когда поехать к теплому морю сложнее, чем когда-либо, это особенно очевидно. Поэтому чем больше водных объектов в Москве, особенно летом - тем крепче здоровье москвичей», - сказал Игорь Бускин.

 

ГБ

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