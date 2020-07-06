В Екатеринбурге ковидный мобильный госпиталь, который стоил больше 300 миллионов закрылся, так и не приняв ни одного пациента

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6 июля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: 66.ru

В Екатеринбурге в самый разгар пандемии за 326,8 миллионов рублей построили временный госпиталь. Каждая койка обошлась бюджету в 6,5 млн рублей, но все это время он простоял пустым. И вот, когда ситуация со свободными койками для коронавирусных больных становится напряженной, госпиталь в в "Екатеринбург-Экспо" закрывают. Почему?

«Ситуация с COVID-19 потребовала серьезной мобилизации всей системы, и мы, как и другие регионы, шли по пути создания всевозможных заделов. Но сейчас мы находимся на плато, ждем спад заболеваемости, и в этих условиях реанимационные койки на ЭКСПО остаются не востребованы. И слава богу», — написал глава региона в своем Instagram.

Ковидный госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» решили закрыть 30 июня. Он так и не принял ни одного пациента.