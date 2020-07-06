В Екатеринбурге ковидный мобильный госпиталь, который стоил больше 300 миллионов закрылся, так и не приняв ни одного пациента
6 июля 2020, 11:53[ «Аргументы Недели» ]
В Екатеринбурге в самый разгар пандемии за 326,8 миллионов рублей построили временный госпиталь. Каждая койка обошлась бюджету в 6,5 млн рублей, но все это время он простоял пустым. И вот, когда ситуация со свободными койками для коронавирусных больных становится напряженной, госпиталь в в "Екатеринбург-Экспо" закрывают. Почему?
«Ситуация с COVID-19 потребовала серьезной мобилизации всей системы, и мы, как и другие регионы, шли по пути создания всевозможных заделов. Но сейчас мы находимся на плато, ждем спад заболеваемости, и в этих условиях реанимационные койки на ЭКСПО остаются не востребованы. И слава богу», — написал глава региона в своем Instagram.
Ковидный госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» решили закрыть 30 июня. Он так и не принял ни одного пациента.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.