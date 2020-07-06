В Челябинске установят памятную стелу в честь трудовой доблести
6 июля 2020, 09:02[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Жители города смогут принять участие в выборе места для стелы. Об этом 6 июля сообщила глава Челябинска Наталья Котова. Стела появится в честь присвоения Челябинску почетного звания «Город трудовой доблести».
Напомним, президент Владимир Путин подписал соответствующий приказ на минувшей неделе. Почетное звание будет также присвоено Магнитогорску и еще 18 российским городам. Свои подписи в поддержку города оставили порядка 400 000 челябинцев.
Проект стелы пока разрабатывается, но уже известно, что есть три варианта размещения монумента — на Аллее Славы (возле правительства области), в сквере напротив ЮУрГУ и на Площади павших революционеров. Челябинцы смогут принять участие в выборе места стелы при помощи электронного голосования на сайте «Активный житель-74».
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