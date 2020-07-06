В самом нищем регионе России больше трети населения живет за чертой бедности. Составлен новый рейтинг бедноты
6 июля 2020, 08:49[ «Аргументы Недели» ]
Самые бедные россияне живут в Тыве – там больше трети населения, а точнее 35% находятся за чертой бедности. Недалеко от них ушли и Ингушетия, Калмыкия, Алтай, а также Курганская область и Карачаево-Черкесия. Это регионы, где самые худшие показатели в России.
В целом по стране у 18 миллионов человек ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. Доля проживающих в 11 регионах россиян, которые находятся за чертой бедности, составляет 20%. Средний показатель по стране при этом — 12%.
Как уточнили аналитики РИА Новости, самым богатым российским регионом можно считать Ямало-Ненецкий округ — там только 5,6% жителей можно назвать бедняками. Следом идёт Ненецкий автономный округ и Москва. В пятёрку регионов по благоприятным показателям также попали Чукотский автономный округ и Магаданская область.
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