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В самом нищем регионе России больше трети населения живет за чертой бедности. Составлен новый рейтинг бедноты

, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

В самом нищем регионе России больше трети населения живет за чертой бедности. Составлен новый рейтинг бедноты
Фото: cоцсети

Самые бедные россияне живут в Тыве – там больше трети населения, а точнее 35% находятся за чертой бедности. Недалеко от них  ушли и Ингушетия, Калмыкия, Алтай, а также Курганская область и Карачаево-Черкесия. Это регионы, где самые худшие показатели в России.

В целом по стране у 18 миллионов человек ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. Доля проживающих в 11 регионах россиян, которые находятся за чертой бедности, составляет 20%. Средний показатель по стране при этом — 12%.

Как уточнили аналитики РИА Новости, самым богатым российским регионом можно считать Ямало-Ненецкий округ — там только 5,6% жителей можно назвать бедняками. Следом идёт Ненецкий автономный округ и Москва. В пятёрку регионов по благоприятным показателям также попали Чукотский автономный округ и Магаданская область.

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