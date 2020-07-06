В самом нищем регионе России больше трети населения живет за чертой бедности. Составлен новый рейтинг бедноты

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Самые бедные россияне живут в Тыве – там больше трети населения, а точнее 35% находятся за чертой бедности. Недалеко от них ушли и Ингушетия, Калмыкия, Алтай, а также Курганская область и Карачаево-Черкесия. Это регионы, где самые худшие показатели в России.

В целом по стране у 18 миллионов человек ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. Доля проживающих в 11 регионах россиян, которые находятся за чертой бедности, составляет 20%. Средний показатель по стране при этом — 12%.

Как уточнили аналитики РИА Новости, самым богатым российским регионом можно считать Ямало-Ненецкий округ — там только 5,6% жителей можно назвать бедняками. Следом идёт Ненецкий автономный округ и Москва. В пятёрку регионов по благоприятным показателям также попали Чукотский автономный округ и Магаданская область.