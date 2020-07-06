Коронавирус 6 июля: ученые написали открытое письмо в ВОЗ, в Казахстане вновь ввели карантин

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2020, 08:10 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 6 июля в мире зафиксировано 11 589 944 случаев заражения коронавирусом. 537 279 человек погибли, 6 538 028 – выздоровели. «Аргументы недели» рассказывают о самых актуальных новостях к этому часу.

– Более 230 ученых подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом. Они заявляют, что, вопреки мнению ВОЗ, вирус может надолго задерживаться в воздухе, что создает дополнительную опасность для людей. Под письмом подписалось 239 ученых из 32 стран. Они полагают, что вирус может перемещаться в виде гораздо более мелких частиц, чем было принято думать раньше, что позволяет ему дольше находиться в воздухе и проникать в организм при дыхании.

– Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан. «Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине», – сказала она.

– Казахстан стал первой страной мира, которая во второй раз ввела карантин на всей своей территории. С воскресенья работа общественного транспорта в городах Казахстана ограничена, гражданам запрещено передвигаться группами более трех человек. Также закрыты спортивные учреждения и торговые центры, запрещены массовые мероприятия. В то же время международное авиасообщение не прекращается, между регионами можно свободно передвигаться.

– В субботу вечером был первый день работы баров и пабов в Англии. По данным лондонской полиции, небольшому количеству баров пришлось закрыться раньше времени из-за слишком большого количества посетителей и нарушений социальной дистанции. В то же время, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в целом посетители баров вели себя правильно.

– На территории Соединенных Штатов наблюдается снижение смертности среди заразившихся новым коронавирусом, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп несмотря на то, что общее количество случаев инфицирования по-прежнему увеличивается. «Новые случаи китайским вирусом растут из-за массового тестирования, смертей становится меньше, показатели смертности низкие и стабильные», – написал Трамп в Твиттере.