Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Специалист научил, как обмануть систему распознавания лиц

, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Специалист научил, как обмануть систему распознавания лиц
Человек. Фото: pixabay.com

Система распознавания лиц – достаточно спорная технология. Одни видят в ней помощника в борьбе с преступлениями, другие ругают за вторжение в частную жизнь людей. Эксперт Алексей Кричевский рассказал, можно ли обмануть технологию и остаться незамеченным.

Специалист рассказал, что сейчас есть множество способов обмануть систему распознавания лиц. Для этого можно использовать накладные бороду и усы, большие очки или же просто надвинутую на глаза шапку. Однако в скором будущем этого может оказаться недостаточно, так как систему регулярно совершенствуют.

«Так, японский национальный институт информатики разработал очки с LED-лампами, которые "слепят" камеры... Стартап URME Surveillance делает маски разных людей на 3D-принтере. Актуален метод CV-Dazzle, который … лег в основу кейса HyperFace, выпускающего головные уборы с огромным количеством реальных лиц разных людей»,- привел Кричевский в пример более современные методы.

АБ

Мнение

Отчаянная попытка спасения репутации. Зеленский всё ещё стремится оправдать себя перед Украиной

Отчаянная попытка спасения репутации. Зеленский всё ещё стремится оправдать себя перед Украиной

Громкие речи – не всегда залог успеха. Порою это выглядит слишком нелепо. Президент Украины Владимир Зеленский уже давно себя дисквалифицировал. Он так и не справился с коронавирусной ситуацией на территории страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью