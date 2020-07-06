Специалист научил, как обмануть систему распознавания лиц

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6 июля 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Человек. Фото: pixabay.com

Система распознавания лиц – достаточно спорная технология. Одни видят в ней помощника в борьбе с преступлениями, другие ругают за вторжение в частную жизнь людей. Эксперт Алексей Кричевский рассказал, можно ли обмануть технологию и остаться незамеченным.

Специалист рассказал, что сейчас есть множество способов обмануть систему распознавания лиц. Для этого можно использовать накладные бороду и усы, большие очки или же просто надвинутую на глаза шапку. Однако в скором будущем этого может оказаться недостаточно, так как систему регулярно совершенствуют.

«Так, японский национальный институт информатики разработал очки с LED-лампами, которые "слепят" камеры... Стартап URME Surveillance делает маски разных людей на 3D-принтере. Актуален метод CV-Dazzle, который … лег в основу кейса HyperFace, выпускающего головные уборы с огромным количеством реальных лиц разных людей»,- привел Кричевский в пример более современные методы.