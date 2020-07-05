Литовский священник: То, что происходит в Среднеуральском монастыре – уму непостижимо

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Более двух месяцев в СМИ то и дело появляются новости о схиигумене Сергии. Информации о «священнослужителе» много: он и практикует экзорцизм, и «руководит» монастырем, и «охраняет», и службы проводит… На все руки «специалист». Специально для «Аргументов Недели» мнение священнослужителя литовского прихода православной церкви протоиерея Николая.

«Я могу высказать свое мнение. И то, что думаю. Все, что сейчас происходит в Среднеуральском монастыре – уму непостижимо. Где разум? Где смирение? Я вижу только жажду власти. Могу сказать, что схиигумен Сергий, видимо, всегда был любителем власти. Тут и речи нет о милосердии, любви. То, что он сделал из прихода «секту» - понятно. Я слышал еще до общедоступного скандала, что он против закрытия храмов в период пандемии. Тут мнение у многих священнослужителей разделились: одни считали, что храм коронавирус не затронет, другие выполняли правило и указ Патриарха. Да, были случаи, когда люди, сами того не зная, но уже больные шли в храм. Я понимаю, что он хотел… Власти. А коронавирус – подходящее время. В этом монастыре, как мне известно, не все и всегда было гладко. Видимо, никто не проверял его «царство». Я знаю, что он готовил людей «для себя»… Как? Принимал детей… Увещевал, уговаривал… В детские головы легче всего вложить то, что хочешь. Он неплохой психолог. Я не могу его воспринимать. Когда человек из «светской» жизни приходит в веру, то это позыв жизни, необходимость. Тут другое… Пристроиться, властвовать. Он это и сделал. Я не думаю, что эта история будет длиться вечно. Закончится. Есть, конечно, и юридические вопросы: например, на территории храма есть его дом, который оформлен по всем правилам. Даже если будет другой настоятель, то сложно «попросить на выход» схиигумена Сергия. Не так все просто. Думаю, что от благ он не откажется».