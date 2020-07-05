Латвийский политолог: Эгилсу Левитсу не удалось выполнить президентскую функцию

Минул год, как президент Латвии Эгилс Левитс вступил в «свои права». Что же обещал глава государства латвийцам? Как выполняет свои обязательства?

На мой взгляд, лучше всех высказалась по поводу правления президента политолог, профессор Рижского университета им. Страдыня, экс-спикер Сейма Илга Крейтусе:

«Слушая пресс-конференцию президента Левитса… удивилась. Он говорил по существу о планах деятельности следующего года, а не о совершенном в первом году. Это сбило меня с толку. Совершенное в первом году было затронуто поверхностно. При вступлении в должность Левитс обещал думать в трех направлениях – солидарность, принадлежность и современная, устойчивая страна. Вопрос солидарности – это то, что президент страны мог больше всего объяснить, а также упомянуть, что он понимает под этим словом. Если посмотреть на латвийское общество, то это понимают по-разному. Один из вариантов – уровень бедности, о котором бы хотелось услышать более глубокую оценку Левитса. Мне кажется, Левитсу не удалось выполнить президентскую функцию. Поскольку если ты являешься народным президентом, то ты идешь в народ, говоришь с народом и реагируешь на то, что народ говорит. А сейчас выглядит так, что президент работает в замке, довольно закрыто, люди плохо информированы о том, что он делает. Более строгая позиция необходима по вопросу о медиках. Левитс должен вызвать к себе премьера и ответственных за медицинскую отрасль, чтобы объяснить происходящее. А именно поддерживает ли он доплаты медикам, которые в условиях ЧС работали с устранением последствий пандемии. Президент должен конкретно сказать, что надо сделать для блага дела… Иначе он останется человеком, который приехал и теоретически учит как теоретически действовать».