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Почему суды не реагируют на рейдерский захват «Горного сада»

5 июля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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Или Скачайте свежий номер Бывший директор ЗАО «Горный Сад» из Хадыженска осужден за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями: он передал имущество предприятия по фиктивным договорам займа третьему лицу. Однако кубанский арбитраж не спешит восстанавливать справедливость – возвращать похищенное имущество, которое до сих пор находится в чужих руках и выставлено на продажу.

О «юридическом отжиме» чужих активов мы писали не раз. В прошлом году с участием наших журналистов добился победы в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа ростовский предприниматель Юрий Погиба. В свое время вокруг бизнесмена образовалась группа лиц, которые втерлись к нему в доверие, а потом ради захвата имущества часового завода организовали на него покушение. Когда попытка убийства провалилась, злоумышленники стали изощряться в методах юридического отъема. Несмотря на то, что организатор покушения был установлен и осужден, а мотивы преступной группы были четко прописаны в приговоре суда, гражданские суды долгое время закрывали глаза на очевидное и выносили решения о принадлежности имущества в пользу лиц, так или иначе связанных организатором преступления. В конце концов, правда восторжествовала, и Ростовский часовой завод вернулся к своему владельцу.

Куда ушли гектары?

Похожая история, не просто попахивающая рейдерским захватом, а буквально подтвержденная документами и материалами уголовного дела, произошла на Кубани. Она коснулась некогда процветающего предприятия «Горный Сад» в Хадыженске.

В лучшие времена это хозяйство обеспечивало району 500-600 рабочих мест и снабжало страну качественной продукцией. Ведь актив предприятия – это 1170 гектаров добротной земли, на которых произрастают фруктовые сады. Сейчас хозяйство пришло в полное запустение, а в сети Интернет появился отдельный сайт, на котором идет широкая и красочная торговля огульно нарезанными земельными участками. Если разобраться, то вскроется довольно неприглядная история. О ней стало случайно известно, когда бывший директор ЗАО «Горный Сад» Алексей Рахуба угодил за решетку. В 2018 году его осудили за мошенничество по нескольким эпизодам хищения и приобретения права на чужое имущество путем обмана, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Затем в 2020 году – за злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями. Вопреки интересам ЗАО «Горный Сад» Рахуба допустил переход права собственности на имущество организации третьим лицам. В последнем приговоре четко и ясно описана схема «рейдерского» захвата предприятия, однако судебные инстанции края оказывали акционерам пострадавшего предприятия в восстановлении процессуальных сроков для отмены преступных манипуляций с имуществом, а также почему-то не видели смысла в аресте спорных активов. При этом активы до сих пор находятся в руках третьих лиц и выставлены на продажу.

Как же так получилось, что из рук акционеров выскользнуло 1170 гектаров земли?

Свой суд короче

Началось с того, что в 2009 году генеральным директором ЗАО «Горный Сад» был избран Алексей Рахуба. На него акционеры возложили управление предприятием и ведение бухгалтерской отчетности. Из-за того, что земля не имела установленных границ, право собственности не было оформлено должным образом, поэтому возникла необходимость решить этот вопрос. Гендиректор стал консультироваться с юридическими фирмами и организациями, работающими в данной сфере. Получилось так, что Рахуба увидел наилучший вариант решения вопроса во взаимоотношениях с индивидуальным предпринимателем Кузиным, который представился специалистом в земельных вопросах. Тот пообещал узаконить все имущество ЗАО «Горный Сад» решениями судов. Далее стали происходить странные и, как установлено следствием, незаконные умышленные события. Вопреки интересам ЗАО «Горный Сад» и положению об акционерных обществах, предполагавшему созыв общего собрания, Алексей Рахуба написал расписки о получении нескольких займов от ИП Кузина на общую сумму около 25 миллионов рублей. В случае непогашения задолженности в установленный срок он обещал передать кредитору активы предприятия. Приговором Апшеронского суда от 21.04.2020 г. установлено, что деньги по данным распискам на счета предприятия не поступали, а, следовательно, бумаги являются фиктивными. В назначенный срок заемные средства кредитору почему-то «не вернулись», поэтому он обратился третейский суд при ООО «Корпорация Право», который удовлетворил требования по отчуждению имущества ЗАО «Горный Сад». Так как вердикты третейских судов, прозванных в народе карманными, нуждаются в легализации, кредитор направился в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой выдать ему исполнительный лист. Однако арбитраж отказал в принудительном исполнении решения третейского суда. Тогда вопреки правилам подсудности предприниматель обратился в Ленинский районный суд Краснодара, где ныне уволенный судья Горлов полностью удовлетворил требования заявителя и выдал судьбоносный исполнительный лист. Остальное – дело техники. В Росреестре все активы ЗАО «Горный Сад» были оформлены на кредитора, а позднее, вероятно, для придания законности сделкам, указанное имущество неоднократно фиктивно было продано третьим лицам.

Бесконечный эпизод

Бывает, что подобного рода действия не содержат какой-то уголовной подоплеки. Некоторые из них правоохранительные органы называют сомнительными, хотя на деле это всего лишь рискованные телодвижения хозяйствующих субъектов, пытающихся выжить в узких рамках правового поля. Хотелось бы ошибиться в истории с ЗАО «Горный Сад» и отыскать в ней какую-то благородную миссию. Однако на сегодня мы видим, что хозяйство с полувековой историей разорено, работники распущены, яблоневые сады испорчены, а земля, нарезанная на участки, выставлена на продажу в сети Интернет. Более того, деятельность Рахубы хадыженским предприятием не ограничивалась. Из приговора от 7.05.2018 г. известно, что он входил в состав организованной преступной группы, занимающейся махинациями с кредитами, отъемом по фиктивным документам чужого имущества - квартир и земельных участков. Преступные сделки регистрировались через краевое Управление Росреестра, сотрудники которого почему-то не смогли определить фиктивность предоставляемых документов. В судебном решении им приписывается роль обманутых. Действовал Рахуба не один, однако дела в отношении других фигурантов выделены в отдельные производства. Рано или поздно их фамилии прозвучат, а пока можно лишь строить догадки, кто за кем стоит, и чья рука чью руку моет.

Обманутые акционеры ЗАО «Горный сад» подозревают, что осужденный Рахуба мог являться членом некоей группы лиц, каким-то образом связанной с судебной системой края и региональным управлением Росреестра. Иначе как объяснить тот факт, что уволенный за проступки судья Ленинского суда Горлов в нарушение правил подсудности и подменив собой арбитраж ранее вынес решение в пользу ИП Кузина, фактически дав зеленый свет на переход в руки "третьих лиц" многомиллионного имущества хадыженского хозяйства? По мнению представителей пострадавшего акционера Татьяны Яшиной, в данном деле, вероятно, мог участвовать некий Овчаренко, хороший знакомый бывшего председателя крайсуда Чернова и небезызвестной судьи Хахалевой. Кроме того, он ранее работал в юридическом отделе краевого Россреестара, где, возможно, нашел с кем-то общий язык. Существует информация и о других источниках сомнительного дохода данной группы предпринимателей. Они якобы связаны с выдвижением «материальных» требований к краснодарским застройщикам для продолжения их деятельности. Рискнем предположить, что в этом как раз-таки и могли помогать знакомства в Прикубанском и Ленинском районных судах Краснодара. Немаловажную роль, по нашему мнению, эти предполагаемые связи могли бы сыграть и в возможности избегать ответственности за допущенные правонарушения.

Попытки достучаться

В таких «стесненных» обстоятельствах акционерам остается лишь уповать на справедливость и непредвзятость кубанской Фемиды, однако в данный момент арбитражные рассмотрения не приводят к успеху. ЗАО «Горный Сад» пытается отменить действия, признанные преступными, в результате которых оно лишилось активов, чтобы вернуть свои права. При этом суды отказывают в восстановлении процессуальных сроков ввиду якобы того, что заявитель Татьяна Яшина могла узнать об убытии активов ранее, чем в 2020 году.

Однако обстоятельства отчуждения имущества длительное время скрывались от акционеров. После продажи акций директор ЗАО «Горный Сад» Алексей Рахуба умышленно не сдавал отчетность, что в результате привело к ликвидации юридического лица. После этого он был осужден по 159 статье УК РФ по эпизодам, не связанным с передачей активов ЗАО «Горный Сад», и попал в места лишения свободы. Как только это стало известно держателю контрольного пакета акций Яшиной, представитель по доверенности стал разбираться в произошедшей ситуации, а когда понял, что дело нечисто, подал заявление в следственные органы о совершении преступления по ч. 2 ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Именно за время двухлетнего расследования уголовного дела была вскрыта схема преступного вывода имущества ЗАО «Горный Сад», итогом которого в апреле 2020 года стал очередной приговор Рахубе. Параллельно через суды шло восстановление исключенного из ЕГРЮЛ предприятия.

Как только решение суда от 21.04.2020 г. в отношении Рабухи вступило в силу, а «Горный Сад» снова появился в ЕГРЮЛ, стала известна полная картина совершенной махинации. Установлению истины способствовали показания свидетелей и бывших работников ЗАО, признательные слова Рахубы и сведения из налоговой. Основываясь на полученных сведениях, акционеры подали иск об отмене решения третейского суда в Арбитражный суд края в связи с вновь выявленными обстоятельствами и иск в Ленинский районный суд об отмене определения и аннулировании исполнительного листа.

А возможна ли борьба?

Однако с этого момента стало ощущаться некое противодействие. Кто за ним стоит – неизвестно, можно только догадываться. Долгое время Ленинский райсуд не принимал иск к производству, и только после настойчивых требований адвоката на 14 июля была назначено рассмотрение дела.

Странные формы приобрела попытка добиться правды в арбитраже. В рассмотрении ходатайства о восстановлении сроков исковой давности было отказано, иск об отмене решения третейского суда возвратили истцу. Суд почему-то посчитал, что необходимо было подавать иск до вступления в законную силу решения Апшеронского районного суда. Хотя в таком случае он был бы безосновательным, потому что вся преступная схема была установлена только по результатам расследования уголовного дела.

Тяжело шло дело и при рассмотрении жалобы на решение первой инстанции в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Несмотря на то, что уголовное дело доказывает преступный переход имущества в собственность Кузина, суд хоть и принял жалобу, но отклонил при этом ходатайство об аресте имущества. При этом, напомним, земельный массив выставлен на продажу по частям и активно рекламируется в сети Интернет. Отсутствие ареста может способствовать не только дальнейшему нанесению ущерба ЗАО «Горный Сад», но и обману граждан, которые могут быть введены в заблуждение относительно правового статуса земли и, сами того не ведая, включиться схему хищения.

Возможно, благодаря вниманию СМИ к проблеме разоренного градообразующего предприятия и присутствию журналистов 2 июля 2020 года на рассмотрении жалобы в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, дело сдвинулось с мертвой точки. Определение краевого арбитража, который отказал в восстановлении сроков на оспаривание решения третейского суда, было отменено, а дело направлено в Арбитражный суд Краснодарского края на новое рассмотрение.

По нашему мнению, если не добиться в этом деле справедливости, то ситуация с ЗАО «Горный Сад», может стать очередным примером сращения криминала с властью и правосудием. Почему добросовестные граждане не имеют возможности отстоять свои права в законном порядке, а перспективные поселения лишаются своих градообразующих предприятий?

Наши журналисты будут следить за развитием событий и намерены присутствовать на заседании в Ленинском районном суде Краснодара 14 июля 2020 года по иску об отмене определения и аннулировании исполнительного листа, на которые однажды сподобился судья Горлов.