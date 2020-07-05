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Дорога элитного назначения. Жители посёлка в Новой Москве через суд пытаются скрыть дорогу в «Яндекс.Картах»

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Дорога элитного назначения. Жители посёлка в Новой Москве через суд пытаются скрыть дорогу в «Яндекс.Картах»
Фото: соцсети

СНТ "Лесное" — посёлок элитный даже по московским меркам. Живут тут вдали от городской суеты и откровенно богатые, и просто успешные люди с московской пропиской. Но есть в этом местечке один большой минус, и бьются местные жители, чтобы этот минус сделать плюсом, да пока не выходит.

А дело все в том, что по дороге через поселок ездят фуры и автомобили из соседнего села Власьево, потому что это самый короткий путь, и срезают водители через "Лесное" до ближайшего магазина  почти 6 километров. Из-за этого, по словам местных, стоит жуткий гул, сообщает канал "Mash".

Сначала собирали деньги при въезде, ну чтобы как-то окупить свои страдания, но потом было решено - нужно дорогу проклятущую от глаз чужих схоронить. Подали в суд, чтобы убрать ее из "Яндекс.Карт" и чтоб про нее даже не вспоминали, да не вышло. "Яндекс" дело выиграл, тогда люди всё равно повесили знаки о запрещённом проезде и во что бы то ни стало планируют спрятать дорогу. И ничего, что она на государственные деньги построена.

БИ

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