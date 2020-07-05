Застройщика поблагодарили за ввод в эксплуатацию долгостроя в Краснодаре

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5 июля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня, 5 июля, депутат Государственной думы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству вручил благодарственное письмо от комитета, подписанное его председателем Сергеем Жигаревым, генеральному директору ООО «Гарантстрой» Льву Федоренко за проявленное чувство высокой социальной ответственности, профессионализм, инициативу и значительный личный вклад в завершение строительства на инвестиционных началах многоквартирного дома, расположенного на улице Карякина, 5 в Краснодаре.

Это – один из самых многострадальных долгостроев, начало которому было положено еще в 2003 году. Квартиры в двух корпусах были реализованы на 100 процентов, еще в одном – на 50 процентов. Из-за финансовых проблем застройщика стройка была прекращена. На протяжении 14 лет за работу брались несколько компаний, возмущенные владельцы недостроенных квартир обращались за помощью к местным властям, в прокуратуру, к депутатам Госдумы.

В 2017 году достраивать 16-этажный 10-подъездный 669-квартирный дом общей площадью застройки более 3200 квадратных метров пришлось СК «Гарантии». По согласованию с местной администрацией в эксплуатацию квартиры для 600 семей должны были сдать в 2020 году. Все обязательства застройщика были выполнены в полном объеме и точно в установленный срок. К концу прошлого года строительная готовность жилого комплекса была завершена на 100 процентов, а уже в феврале 2020 года СК «Гарантия» получила акт ввода в эксплуатацию ЖК на Карякина, 5.

Благодаря добросовестности руководства подрядчика и тщательному контролю со стороны руководства города 14 марта 2020 года обманутые дольщики стали счастливыми и законными жильцами своих квартир.

– Мы продолжаем внедрение в жизнь законопроекта об обманутых дольщиках, чья судьба волнует каждого народного избранника. Несмотря на значительные трудности, люди, вложившие в новостройки немалые личные средства и ставшие жертвами мошеннических схем прежних подрядчиков, постепенно получают долгожданное жилье. Следует отдать должное руководству строительных организаций, получивших в «наследство» недостроенные здания и сумевших в короткие сроки сдать их в эксплуатацию с отличными показателями, – отметил Владимир Евланов.