Мошенники: деньги со счетов латвийских жителей уходят на Украину

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4 июля 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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В Латвии активизировались случаи мошенничества: преступники названивают клиентам латвийского банка (Swedbank) и представляясь сотрудниками выманивают деньги. Полиция Латвии не дремлет!

Люди, которые звонили жителям и выманивали у них деньги, представлялись сотрудниками латвийского банка. Они знали имя, фамилию, персональный код и номер пользователя интернет-банка человека, которому звонили.

Замначальник Госполиции Латгальского региона Гунтарс Крачус: «В некоторых случаях номер звонивших не определялся. Людям называют их имена, фамилии, персональные коды и просят их активизироваться с помощью Smart -ID. Люди думают, что им звонят из банка и у них проблемы со счетами. После этого у них пропадают деньги».

Но народ Латвии осторожен в подобных случаях: разговоры с «операторами» стали записывать… Каково же было удивление, когда подобный «сотрудник банка» начал разговор с характерным украинским акцентом! А когда латвиец попросил перейти на государственный язык (до этого говорили, якобы, на русском), то на другом конце провода повесили трубку.

Полиция подключилась к данным фактам мошенничества. По предварительным данным, звонки происходили из колл-центров на Востоке Украины. В банке подтвердили, что и деньги «уходят» в эту страну.

В Латвии заведены первые четыре уголовных дела по факту телефонного мошенничества.

Как же украинским преступникам удалось узнать личные данные латвийцев?

Представитель латвийского банка Янис Кропс так прокомментировал ситуацию: «Например, мы пользуемся банковским подключением, чтобы пользоваться другими сервисами, мобильные операторы, социальное страхование и т.д. Очень много платформ, где посредники могут найти какие-то данные».