Люди изнывают от жары в обсерваторах Крыма: кондиционеры включать нельзя - не положено

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4 июля 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Он предупреждал, что эти приборы в эпидемию опасны. И люди сейчас гадают от чего легче умереть. Социальные сети полнятся рассказами о многочасовых пограничных переходах из Украины в Крым – под палящим солнцем и недостатке воды, набрать которую негде.

Вот одна из записей: «Двухместная комната, душ, балкон, гардеробная. Ремонт печальный. Холодильника нет. Кондиционер есть – но тоже не положено». Люди без истерики пишут «в комнате жарковато» и что стирать одежду приходится часто. «Развешивать белье не на чем – хорошо, начитавшись советов, взяли бельевую веревку, частью которой поделились с соседями».

Отметим, что фраза «поделились с соседями» говорит, что «заключенные обсерватора» могут общаться друг с другом, что, возможно, даже опаснее включенного кондиционера. Описанные события происходят в период аномальной жары, когда температура воздуха в Крыму выше нормы на семь градусов.