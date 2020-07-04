Президент Латвии: Я предпочитаю информационную гигиену

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4 июля 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Публицист Лато Лапса, фото соцсети

Очередной скандал разгорается в Латвии: в ближайшие дни на книжных полках страны появится книгу публициста Лато Лапсы, которая посвящена биографии президента Эгилса Левитса.

Уже сейчас понятно, что в книге «Самозванец» будет много неприятных моментов для президента Латвии.

«Нынешний глава государства сделал все возможное, чтобы хотя бы частично выдать себя за другого человека, что вызывает обоснованные сомнения, можно ли вообще верить чему-либо из сказанного им публично», - заявил публицист Лато Лапса.

А что же президент Латвии? Как г-н Левитс отреагировал на данную книгу?

«Каждый день в мире публикуются сотни книг о плоской Земле, летающих тарелках и прочем. Я предпочитаю соблюдать информационную гигиену, времени для такой литературы у меня нет», - прокомментировал ситуацию президент Латвии.

Чем может обернуться для публициста данная книга?

Специально для «Аргументы Недели» комментарии латвийского политолога Филиппа Раевского: «Я жду выхода книги. Конечно, буду читать… Мне «по должности» необходимо. Чем грозит Лато выход книги? У нас демократическое государство и никто не может запретить говорить, писать, обсуждать то, что хочется. Кто может запретить выход книги? Как можно «остановить» Лато? Я не вижу такой возможности. Демократия, свобода слова. Но я могу предположить, что если определенные биографические моменты в книге Лато не сможет доказать, то возникнет судебный процесс. Если говорить об этических моментах, то они тут не предусматриваются… Книга выходит. У г-на Лато есть свое мнение насчет этики. И мы его видим…»