Двойные стандарты: День памяти жертв Холокоста в Латвии

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4 июля 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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В этот день в 1941 году в Риге бесчинствовали местные прислужники немецких нацистов, озверевшие от безнаказанности и крови невинных людей.

В этот день в главной рижской Хоральной синагоге они нацисты заперли и живьем сожгли искавших там спасение еврейских беженцев в основном из соседней Литвы.

Официальная Латвия почтила память убитых во время Холокоста…

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич: «Сегодня Латвия скорбит по тысячам и тысячам евреям, которые были убиты нацистами и их сообщниками во время Холокоста. Разжигание ненависти и тоталитарные идеологии формируют основу столь ужасающим преступлениям. Именно поэтому мы должны постоянно вспоминать историю и говорить: «Никогда более».

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс:

«Сегодня, на месте когда-то сожженной синагоги в Риге, поминаем жертв Холокоста, часть народа в Латвии, которого мы не смогли защитить. Вспоминаем и тех, кто не молчал и спасал, а также осуждаем тех, кто предал своих сограждан, забыв о человечности. Война показала, кто есть кто».

Да, прав господин Пабрикс! Конечно, война все показала! Показало и мирное время! Сегодня утром государство простилось с бывшим легионером Ваффен СС Висвалдисом Лацисом, который спустя два месяца после смерти был похоронен на Братском кладбище.

Да, сегодня в День убийства невинных евреев националисты Латвии «скорбят» о легионере СС.

Прощальное слово произнес министр обороны Латвии Артис Пабрикс: «Сегодня в иной мир провожаем латвийского патриота, политика, солдата Висвалдиса Лациса! Спасибо за твой вклад в нашу страну и народ!»

Депутат Сейма Янис Иесалниекс: «Сегодня на Братском кладбище в последний путь отправили латышского легионера, историка, политика Висвалдиса Лациса, который всю жизнь посвятил борьбе за латышскую Латвию».

Что происходит? Возможно ли так открыто «плевать» на данный скорбный день? Какая же официальная позиция Латвии?

Мне лично (мое мнение) совершенно очевидно, что с большей «скорбью» поминают латышского легионера СС. Как такое возможно в стране ЕС? Двойные стандарты? Видимо…

Латвийский публицист Алла Березовская: «Каждый раз, бывая на руинах синагоги, я пытаюсь представить, как это было. И каждый раз меня охватывает ужас. Было неприятно видеть в этом месте лицемерно скорбящих представителей нынешних властей, не верю ни единому их слову! Знаю и вижу, что и сегодня в отношении уже русского меньшинства, оно ведут похожую политику дискриминации и несправедливости. А еще мне крайне обидно, что никто даже не упомянул советских солдат, спасших мир от нацистов ценой миллионов своих жизней. Как будто все само собой свершилось! Нет! Это Красная армия освободила Латвию от нацистской чумы, и спасла мой еврейский народ от окончательного уничтожения! И низкий ей поклон за это от меня, дочери еврея!»