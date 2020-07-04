Полицейские Саратовской области начали проверку всех фактов гибели 26-летней девушки
4 июля 2020, 18:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
Полицейские Саратовской области начали проверку всех фактов гибели 26-летней девушки, которая потеряла сознание на берегу водохранилища в Вольске, а потомумерла в машине скорой помощи.
Инцидент произошел 3 июля. В тот день девушка отдыхала на берегу водохранилища, ближе к вечеру она почувствовала недомогание и упала в обморок. Другие отдыхающие, заметив как девушке плохо, запаниковали и погрузили её на катер, который доставил пострадавшую на другой берег, где их ждали медики. Девушку так и не удалось довести до больницы, так как она умерла в машине. Сейчас ее тело передано судебно-медицинской экспертизе, которая устанавливает причину трагического события.
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