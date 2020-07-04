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Полицейские Саратовской области начали проверку всех фактов гибели 26-летней девушки

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Полицейские Саратовской области начали проверку всех фактов гибели 26-летней девушки
фото:pixabey

Полицейские Саратовской области начали проверку всех фактов гибели 26-летней девушки, которая потеряла сознание на берегу водохранилища  в Вольске, а потом умерла в машине скорой помощи.

Инцидент произошел 3 июля. В тот день девушка отдыхала на берегу водохранилища, ближе к вечеру она почувствовала недомогание и упала в обморок. Другие отдыхающие, заметив как девушке плохо, запаниковали и погрузили её  на катер, который доставил пострадавшую на другой берег, где их ждали медики. Девушку так и не удалось довести до больницы, так как она умерла в машине. Сейчас ее тело передано судебно-медицинской экспертизе, которая устанавливает причину трагического события.

СЕ
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