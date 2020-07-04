В Крыму дорожает мобильная связь?

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4 июля 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В Крыму

Кто-то обнаруживает лимитирование доступа в интернет, кто-то удорожание минуты разговора. Напомним, что об удорожании стоимости услуг мобильных связи и интернета в Крыму шли разговоры уже два месяца назад. Называлась и стоимость подорожания – 40%. Причиной удорожания назывались операционные расходы крымских операторов сотовой связи.

Напомним, что на полуострове официально не работают ни МТС, ни Би-Лайн, ни Мегафон – они предоставляют услуги через региональных партнеров.