В Пушкино пожарные локализовали распространение огня в здании текстильной фабрики

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4 июля 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото:pixabey

Пожарные локализовали распространение огня в здании текстильной фабрики в подмосковном Пушкино, сообщили в главном управлении МЧС России по Московской области.

В тушении возгорания задействованы 76 человек и 23 единицы техники. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров в 16:02. По предварительной информации, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.