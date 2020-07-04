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В Пушкино пожарные локализовали распространение огня в здании текстильной фабрики

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

В Пушкино пожарные локализовали распространение огня в здании текстильной фабрики
фото:pixabey

Пожарные локализовали распространение огня в здании текстильной фабрики в подмосковном Пушкино, сообщили в главном управлении МЧС России по Московской области.

В тушении возгорания задействованы 76 человек и 23 единицы техники. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров в 16:02. По предварительной информации, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

СЕ
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