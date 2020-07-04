Самые необычные приложения для знакомств или где знакомятся собачники и люди с гиполактазией

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели», Кристина Устьева ]

фото: соцсети

В настоящий момент в мире существует около 8000 сервисов для знакомств, и с каждым годом это число увеличивается еще на тысячу. Одними из самых популярных сервисов являются Tinder, Badoo, LovePlanet. Однако они, несмотря на ряд преимуществ, обладают слишком общими, универсальными критериями поиска. Не всех это устраивает, ведь для многих пользователей принципиально важно найти вторую половинку с идентичным вероисповеданием, мировоззрением, общими интересами. О самых необычных сервисах для знакомств- в этом материале «Аргументов недели».

Вероисповедание человека и национальность часто являются ключевыми критериями при выборе второй половинки. В России сосуществуют сразу 70 конфессий, а в мире их точное число даже не установлено, поэтому иногда «своих» найти не так легко. Для этого в нашей есть несколько православных сайтов знакомств, самыми известными из которых являются "Азбука верности" и "Надежда"- сайт для православных людей с ограниченными возможностями, которые тоже мечтают создать крепкую семью. При регистрации пользователь обязан указать, сколько раз в неделю он посещает церковь, соблюдает ли пост и тд. Зарегистрированные на сайте могут найти вторую половинку в ближайшей к их местоположению церкви. За оскорбление чувств верующих, сквернословие или добавление провокационного контента на страницу пользователя сразу блокируют.

«На сайте есть много информации о православных праздниках, а у самих пользователей в большинстве своем серьезные намерения. Можно найти близких по духу »,- комментирует пользователь «Азбуки верности» Наталья Белозерова.

Не менее серьезные правила пользования сервисами для знакомств и у мусульман. Связать это можно и с ответственным отношением к браку, с повышенным требованям к женщине: на фотографиях она не может быть обнаженной, а само изображение должно показывать человека лишь по пояс. Топ-чарт мусульманских сервисов для знакомства возглавляют Muzmatch, Single Muslim. В последнем необходимо даже указать примерную дату свадьбы, желаемое количество детей. Таким образом, заманчивый, на первый взгляд, лозунг «халяльные свидания» ведет к обретению осознанных отношений через онлайн-сервис. «Религиозный дейтинг действительно серьезный. Ты не будешь ради нескольких месяцев тусовок и занятий любовью искать человека обязательно твоей религии»,- считает Михаил Гуревич, бывший гендиректор компании Медиамир.

Люди, ищущие вторую половинку определенной национальности, могут тоже не переживать. Так, специально для евреев было разработано приложение JCrush. По оформлению оно напоминает Тиндер: свайпаешь пользователей и начинаете общение, если понравитесь друг другу. Информация о человеке берется через его страницу на Фейсбуке или в Инстаграме. Остается добавить лишь особенность вероисповедания и национальность: еврей или еврей наполовину, проводился ли обряд обрезания при рождении у парней или нет. Преимуществом приложения является возможность поиска второй половинки по всему миру. Оно также предусмотрено для представителей нетрадиционной ориентации. Его создателем является Дэвид Ярас, программист из Израиля. В России и странах СНГ сервис появился в 2015 году.

«Честно говоря, перегруженный сервис для знакомства. Дизайн сам не очень устраивает, да и общаться не слишком удобно. Зато сама концепция поиска человека такой же национальности и веры очень меня привлекает. Удалось найти «своих» людей и разрушить некоторые стереотипы о них»,- комментирует приложение пользователь Саймон Шэлом из Нью Йорка.

Отдельные сервисы существуют для знакомств представителей ЛГБТ-сообщества. Хотя Россия входит в список из 69 стран, в которых нетрадиционная сексуальная ориантация преследуется по закону, а в Тиндере представителей сообщества регулярно уведомляют об опасности, русские пользователи также могут найти себе пару в некоторых сервисах. Одной из самых надежных площадок является eDarling. Этот сервис отличается от других индивидуальным подбором кандидатов, который основывается на указанной в анкете характеристике и типаже внешности. Также вся информация является строго конфиденциальной и предоставляется только кандидатам, которые добавлены в друзья. Достаточно популярным на территории России и Украины является ресурс Qguys. Первоначально он был создан американскими разработчиками, однако в 2003 году русскоязычная версия обогнала по числу пользователей американскую. Также недавно еврейские программисты стали авторами приложения Gay Friendly. Выпуск его приурочен к месяцу ЛГБТ-Прайда во всем мире.

Возможностью выбора определенной национальности или религии во время поиска приложения не ограничиваются, а знакомства могут происходить не только с потенциальным спутником жизни, но и с верным другом. Так, в Литве была создана площадка GetPet для истинных собачников, которые хотели бы приобрести питомца. «Это как Tinder, только для собак»,- отмечает один из разработчиков сервиса Вайдас Гечевиус. Также автор говорит о возможности «свидания» с щенком перед приобретением. “Я думаю, что это, на самом деле, очень хорошая идея, потому что в Литве у нас есть много бродячих собак и много людей, которые хотят их приютить. Благодаря приложению это можно сделать намного быстрее”, комментирует Елена, пользователь сервиса. Создатели также говорят о том, что планируют также включить кошек, кроликов и других домашних животных.\

Сайты знакомств с фильтрацией пользователей в зависимости от предпочтений- это уже привычное дело. Однако вторую половинку можно найти и с общей непереносимостью чего-либо, неприязни к определенному явлению. Одним из таких сервисов является Gluten Free Singles. Приложение предназначено не только для людей с непереносимостью лактозы, но и для аллергиков, людей, которые придерживаются определенного рациона питания. Остальные критерии поиска точно такие же, как и на других сайтах знакомств. Разработчики и пользователи сайта уверены в том, что гиполактазия и другие «отклонения» должны упоминаться при знакомстве с партнером. “Иногда идешь на свидание и стесняешься сказать о своей непереносимости партнеру. Но когда вы не любите одинаковые вещи и ваши предпочтения в еде совпадают, становится намного легче»,- делится впечатлениями один из пользователей сайта.

Каждый год сайтов для знакомств с расширенными критериями поиска и узкой специализацией становится все больше. Связать это можно с ценностями людей, для которых некоторые вещи являются принципиальными при выборе партнера, а также c желанием найти своих сообщников. Такие платформы действительно могут избавить от чувства одиночества и заставляют почувствовать себя «в своей тарелке».