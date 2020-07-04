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«Расстрельный список», из ВШЭ планируют уволить оппозиционно настроенных преподавателей

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

«Расстрельный список», из ВШЭ планируют уволить оппозиционно настроенных преподавателей

Руководство ВШЭ готовится сократить 15 ставок преподавателей Школы философии и 7 ставок в Школе культурологии Факультета гуманитарных наук. Под сокращения могут попасть оппозиционно настроенные преподаватели.

Об этом рассказал старший преподаватель Виктор Горбатов. Он сообщил, что вместе с другими преподавателями внесен в список «неблагонадежных» сотрудников, которые попадут под сокращения. Это именно те сотрудники, которые подписывали открытые письма в поддержку политзаключенных и профессора Гасана Гусейнова, которого этическая комиссия ВШЭ обвинила в нанесении репутационного ущерба вузу.

Напомним, речь шла о его высказываниях в социальных сетях, где он назвал современный русский язык «клоачным». «Я противопоставляю этот клоачный язык другому, на котором многие либо разучились говорить, либо не хотят учиться. Это язык телевизионных шоу, это язык ненависти, который можно изучать по комментам к моему посту», - объяснял тогда ситуацию Гусейнов.

«Есть мнение, что сотрудники госбезопасности просто диктуют руководству Вышки, какие люди не должны пройти», - поделился Горбатов. О существовании списка каналу «DOXA» на условиях анонимности рассказали еще несколько преподавателей.

БИ

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