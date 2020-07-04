«Когда за границу? Или ещё полгода подождём?»

Аргументы Недели → Общество 13+

4 июля 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Многие россияне уже озабочены весьма интересным вопросом. «Когда же всё-таки за границу», - то и дело слышатся разговоры людей на улицах, «Или ещё полгода подождём?». Соцсети тоже переполнены обсуждениями. Люди устали от сидения в родных городах. Им хочется экзотики и морских просторов.

Но пока это осуществить не получится. Ведь официально Росавиация продлила запрет на международные полёты аж до 1 августа. К тому же 30 июня прошла весть о том, что Евросоюз так и не разрешил впускать на свои территории российских граждан. Всему виной – очень нестабильная эпидемиологическая ситуация. Вирус всё ещё продолжает распространяться по Российской федерации, как и по всему остальному миру. На сегодня количество заражённых в нашей стране уже зашкаливает за 600 000 человек.

Туристам строго рекомендуется переждать всё это лето и не строить никаких планов. Как говорится, «если хочешь рассмешишь Бога, расскажи ему о своих планах». Многие уже это сделали, распланировал 2020-й год с начала января. В этом году случилось слишком много бедствий и катастроф. Вылетать сейчас куда-то на отдых – крайне небезопасно.

Гораздо лучше будет насладиться свежим воздухом на родине. Уханьский коронавирус ещё далеко не побеждён. Заболевшие продолжают выявляться по всему миру тысячами. Общее число заражённых скоро достигнет отметки в 11 миллионов. Европа по-прежнему отважно сражается с вирусной угрозой. Стоит задуматься о том, что можно стоить эта казалось бы невинная поездка за границу. Посему вероятнее всего, это лето станет для многих россиян очень необычным; необычным в том плане, что многие задумки и желания попросту не реализуются.



Эпидемиологи и врачи советуют людям вообще воздержаться от туризма в ближайшие несколько месяцев. Не исключено, что в следующем 2021-м году обстановка в мире нормализуется, и все мы возвратимся к привычному образу жизни.