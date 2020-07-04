Первый канал пора наказывать за фейки. Они показали сюжет с песнями и хороводами по случаю принятия поправок, которых не было

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4 июля 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Песни и пляски, хороводы и толпы народа в Якутии, ликующие по поводу принятия поправок в Конституцию, показанные по Первому каналу, очень удивили жителей. Ведь в регионе карантин и массовые гуляния запрещены.

Сюжет, являющийся иллюстрацией праздника принятия плебисцита 2020 года, на самом деле был снят ещё в 2018 году во время дня республики Саха. Но телевизионщики привыкли дурить людей, а потому на такую мелочь, как коронавирусный карантин они даже не обратили внимание.

"Почти полтора десятка регионов поддержали поправку, которая касается именно их. О защите культурной самобытности всех народов, проживающих на территории страны", - бодро комментирует происходящее корреспондент, рассказывающий как местные жители, устроили флешмоб, чтобы принять участие во всероссийской акции "Мы вместе".

"Каких только чудес не увидишь на федеральных каналах, когда лепят фейки без стыда и совести", " Вот так и работает пропаганда, типо все рады, а на самом деле...", " И ведь ничего им за это не будет, хотя это федеральный канал, а вот людям за соцсети - сроки и штрафы", - комментируют новость пользователи сети.