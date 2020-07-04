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Кабмин одобрил выделение 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

Кабмин одобрил выделение 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам
рубли, pixabay.com

Правительство России одобрило выделение 11 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам и соцработникам, которые в настоящий момент принимают участие в борьбе с коронавирусом нового типа.

Соответствующее решение было принято в рамках заседания правительства в минувший четверг.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина, подчеркнул, что планируется выделить почти 7,5 млрд рублей на выплаты за июль для тех медиков, которые непосредственно контактируют с зараженными COVID-19. Еще 3,5 млрд рублей будут направлены на выплаты сотрудникам социальных стационаров, работающим с инфицированными, а также людьми из группы риска.

ЕТ

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