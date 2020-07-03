В этот день в 1936 году постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ

3 июля 1936 года Совнарком Союза ССР утвердил постановлением № 1182 «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР»
В стране победившего социализма появилась Госавтоинспекция НКВД.
Аргументы Недели → Общество 13+
3 июля 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]
3 июля 1936 года Совнарком Союза ССР утвердил постановлением № 1182 «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР»
В стране победившего социализма появилась Госавтоинспекция НКВД.
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