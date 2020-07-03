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В этот день в 1936 году постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1936 году постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ
фото: соцсети

3 июля 1936 года Совнарком Союза ССР утвердил постановлением № 1182  «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР» 

В стране победившего социализма появилась Госавтоинспекция НКВД.

АОл

Общество

Воробьев поручил экстренным службам Подмосковья перейти в режим повышенной готовности

Воробьев поручил экстренным службам Подмосковья перейти в режим повышенной готовности

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 3 июля, поручил главам городов, а также сотрудникам экстренных служб региона перейти из-за непогоды в режим повышенной готовности.

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