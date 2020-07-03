Законодательная база страны будет обновлена

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3 июля 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко принял участие во встрече, которую провел Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.



Открывая заседание, глава государства отметил, что граждане России сделали свой выбор, и в соответствии с этим решением был подписан Указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками.



«Поправки вступают в силу. Вступают – без всякого преувеличения – по воле народа. Вы знаете мою позицию: изменения, внесённые в Основной закон страны, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России», - сказал Владимир Путин.



Президент поблагодарил тех, кто работал на участках для голосования, членов участковых комиссий, волонтеров и наблюдателей.



Особые слова благодарности Президент адресовал всем членам рабочей группы.



«Вы работали не просто хорошо и профессионально, вы делали это искренне – я это видел, – как говорится, с душой, понимая всю важность конечного результата», - акцентировал глава государства.



Переходя к обсуждению предстоящих планов работы, Владимир Путин добавил, что следующим этапом станет развитие всей законодательной базы страны.



«Она должна полностью соответствовать обновлённой Конституции. Ведь было очевидно, что, если граждане поддержат поправки, потребуется серьёзная, масштабная законотворческая работа, и этот момент настал», - сказал Владимир Путин.



Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, в свою очередь, добавил, что парламенту в ближайшее время предстоит принять целый пакет серьезных законов во исполнение обновленной Конституции, во исполнение тех поправок, которые приняли граждане. Продолжая тему, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников добавил, что группа может стать площадкой для дальнейшей работы над законопроектами, которые касаются поправок. Он заметил, что нужно будет изменить около ста федеральных законов.



Владимир Путин допустил возможность продолжения деятельности рабочей группы по обновлению законодательной базы.



Как известно, рабочая группа по подготовке конституционных поправок была создана распоряжением Президента РФ 15 января 2020 года после оглашения им послания Федеральному собранию. В ее состав вошли 75 человек: законодатели, эксперты, общественные и культурные деятели. В их числе - руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко и атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда.