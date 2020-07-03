Когда решат проблему водоснабжения хутора Фортштадт

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3 июля 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Лыбанев провел совещание с представителями краевого министерства ТЭК и ЖКХ, администрацией Новокубанского района и членами экспертно-консультативного совета при комитете, где обсудили ситуацию с питьевым водоснабжением в хуторе Фортштадт.



С просьбой помочь в решении данного вопроса к руководителю кубанского парламента Юрию Бурлачко обратилась жительница данного населенного пункта. По словам женщины, ввиду отсутствия в хуторе централизованного водопровода людям приходится использовать для домашних нужд дождевые осадки, а за подвоз воды платить немалые деньги. По поручению спикера ЗСК комитет занялся решением проблемы. По информации министерства ТЭК и ЖКХ, в хуторе Фортштадт в настоящее время проживает свыше 400 человек. Централизованного источника водоснабжения в населенном пункте не было никогда. Причина – отсутствие водоносного слоя под землей и сложный рельеф. Вместе с тем профильное министерство и администрация муниципалитета рассматривали разные варианты водоснабжения хутора: подключение к водопроводу расположенной под Армавиром Старой станицы либо устройство повысительной насосной станции и присоединение к существующим сетям станицы Прочноокопской с реконструкцией местных водозаборных сооружений. Но в силу целого ряда объективных причин и технических сложностей окончательного решения по проектно-сметной документации (ПСД) выработано не было. В свою очередь, реализация предоставленных проектировщиками коммерческих предложений по разработке ПСД обойдется в 9,5 млн рублей. Субсидии на организацию водоснабжения населения в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» могут быть предоставлены при наличии соответствующей заявки от органов местного самоуправления. В настоящее время она уже готовится. Как подчеркнул Владимир Лыбанев, ближайшая задача – организовать регулярный подвоз питьевой воды населению хутора с установлением адекватного тарифа на эту услугу. Об этом необходимо позаботиться главе поселения. «Что касается перспективы, району следует принять участие в реализации одной из краевых программ для подготовки проектно-сметной документации для реконструкции водозабора и сетей водоснабжения в станице Прочноокопской и строительства подводящего водопровода в х. Фортштадт. Депутаты окажут Вам в этом необходимое содействие», – сказал, обращаясь к главе Новокубанского района Александру Гомодину, председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ.