Спикер ЗСК провел рабочую встречу с министром ТЭК и ЖКХ Кубани

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3 июля 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Руководитель краевого парламента ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с министром ТЭК И ЖКХ Краснодарского края Александром Трембицким, занимавшим до недавнего времени пост замруководителя профильного ведомства. В беседе участвовал также председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев.



На встрече обсуждались нынешняя ситуация в отрасли и взаимодействие депутатского корпуса с органами исполнительной власти по ряду ключевых направлений в коммунальной сфере.



Юрий Бурлачко отметил, что сейчас ведомству необходимо выстраивать четкую систему взаимодействия с разными структурами, в том числе и с органами местного самоуправления.



Ключевыми темами обсуждения на встрече стали задолженность перед ресурсоснабжающими организациями и обращение с твердыми бытовыми отходами (ТБО).



По первому вопросу Александр Трембицкий пояснил: муниципалитеты в настоящее время используют любую «зацепку», в том числе и ситуацию с коронавирусом, чтобы отсрочить платежи. Юрий Бурлачко порекомендовал министерству составить дорожные карты и графики погашения задолженности за коммунальные услуги.



— Надо держать их под контролем. Нельзя списывать неуплату на какие-то внешние факторы. Необходимо оперативно находить пути решения проблемы. Ведь задолженность за время просрочки платежей не погашается, а только увеличивается, — обозначил свою позицию председатель ЗСК.



Что касается ТБО, то сегодня в регионе в 11 зонах действуют 5 регоператоров. Существенной проблемой является отсутствие лицензий у некоторых полигонов. По словам министра, сейчас к урегулированию данной ситуации подключается федеральный центр. Александр Трембицкий поблагодарил также депутатский корпус Законодательного Собрания за выделение 200 миллионов рублей на проектирование рекультивации свалок. Юрий Бурлачко выразил уверенность в том, что данную работу необходимо продолжать и в дальнейшем, назвав несанкционированные сбросы мусора серьезной проблемой для побережья.



— Надо объединить усилия с федеральными властями, поскольку в курортный период численность населения на Кубани существенно возрастает. Соответственно, увеличивается нагрузка на коммунальные службы. Сохранение территории края чистой — это наша общая забота, —председатель ЗСК.



В электрохозяйстве региона задолженность населения за услуги в разы меньше. Но там существуют другие сложности. И связаны они с нехваткой мощностей. По мнению Юрия Бурлачко, следует рассмотреть вопрос строительства дополнительных подстанций там, где наблюдаются скачки напряжения и там, где это действительно является социальной проблемой.



В завершении встречи Александр Трембицкий заверил руководителя кубанского парламента, что все возложенные на него задачи будут выполнены.