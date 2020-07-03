Публицист Андрей Кураев предположил, что решение о лишении схиигумена Сергия сана может быть пересмотрено
3 июля 2020, 19:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
Специалист в области христианской философии, публицист Андрей Кураев предположил, что решение о лишении схиигумена Сергия сана может быть пересмотрено. По его словам, этот факт должен утвердить патриарх Кирилл.
"Во-первых, этот суд не епархиальный, то есть, по идее, возможна его апелляция через Москву. Во-вторых, это решение нуждается в обсуждении местным митрополитом в лишении сана, суд лишь рекомендует своё мнение", - сказал публицист.
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