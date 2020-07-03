Труженица тыла рассказала о трудовой доблести Челябинска

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3 июля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Анна Григорьевна Петрова. Кадр из видео

Анна Григорьевна Петрова — труженица тыла. Она устроилась на завод сразу после седьмого класса. По ее мнению, Челябинск достоин почетного звания «Город трудовой доблести».

Анна Григорьевна вспоминает, что в отдел кадров завода пришла сразу после сдачи последнего экзамена.

«Сначала мне разрешили по 6 часов работать. Если в восемь вечера заступишь в смену, то в два часа ночи уже домой надо идти. Я раз сходила, два сходила, а потом сказала начальнику: «Ну что такое, люди работают, а я гуляю по городу, дышу свежим воздухом! Стыд какой, мне надо по 12 часов работать!», — говорит труженица тыла.

Анна Григорьевна Петрова уверена — Челябинск достоин почетного звания «Город трудовой доблести», ведь его жители внесли неоценимый вклад в Победу.

Напомним, вчера, 2 июля, президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Челябинску, Магнитогорску и еще 18 российским городам. В честь это в городах Южного Урала прогремели праздничные салюты.