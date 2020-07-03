«Ради улыбок детей». Житель Арзамаса дарит компьютеры нуждающимся

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июля 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Дмитрий Волков

С мира по нитке и у малообеспеченных семей появляются компьютеры. Такие нужные в современном мире подарки Дмитрий Волков собирает своими руками из старых блоков, клавиатур, фильтров и других деталей. «Аргументы недели» расспросили волонтёра о его благотворительном увлечении.

«Ремонтировать компьютеры я научился по видеороликам в интернете, – рассказывает Дмитрий. – Сначала чинил свой: столкнулся с проблемой – посмотрел, как исправить. Потом ещё и ещё. Сейчас, можно сказать, могу собрать ПК с закрытыми глазами».

Диме 29 лет. Он работает продавцом в комиссионном магазине, воспитывает двоих детей, а с марта прошлого года всё свободное время тратит на то, чтобы порадовать тех, кто не может сам приобрести дорогостоящую технику. «Людям нравится, а мне не сложно, – делится волонтёр. – Я наткнулся на группу Вконтакте, где одни отдавали старые вещи, а другие писали, в чём они нуждаются. Отдал свой компьютер: я им не пользовался, всё нужное есть в телефоне. После этого понял: то, что я умею делать, нужно многим. Вдохновила реакция и благодарность от детей».

Если все детали исправны, то на сборку одного компьютера молодому человеку нужно 3 часа. Однако чаще всего старые запчасти сначала нужно привести в порядок. В среднем в месяц осчастливить удаётся по 4-5 семей.

Очередь Дима ведёт в специальном блокноте. За год с небольшим оттуда вычеркнуто уже более 60-ти имён. Всем волонтёр лично передал собранную им технику. Подарок получила Елена Галкина – мама 8 детей. На компьютер для учёбы не давали кредит, а сыну Александру приходилось ходить к друзьям, чтобы выполнить школьные задания. Дмитрий Волков приблизил мечту Вани Заточаева из многодетной семьи. Мальчик хочет стать программистом. Детей воспитывает одна мама и финансов на дорогую технику – нет.



Арзамасец не только собирает компьютеры, а старается помочь тем, чем может. Одним дарит новые санки, другим меняет давно износившуюся входную дверь. «Однажды мы приехали отдавать ПК, а в доме многодетной семьи отключили газ за неуплату. На улице осень… Привезли им 5 кубов дров на зиму», – рассказывает Дмитрий.

Запчасти для компьютеров и небольшие пожертвования волонтёр собирал в группе Вконтакте. В сообщество вступило больше 2000 человек, но месяц назад его заблокировали за несоответствующие правилам благотворительные сборы. Однако Дмитрий успел заработать уважение и доверие в родном городе. Земляки уже знают, что делать с ненужной техникой. «Эти старые комплектующие у многих просто валяются без дела на балконах, в гаражах, сараях. Люди видят посты на моей личной странице Вконтакте, звонят, пишут, отдают», – делится волонтёр.

Несмотря на то, что дело Димы доброе и бескорыстное, есть и критики его увлечения. «Плодишь халявщиков!» – высказался один из комментаторов в сети. Чтобы помощь поступала тем, кто в ней действительно нуждается, благотворитель проверяет тех, кто к нему обращается. «Я спрашиваю: сколько детей, работают ли родители. Прошу выслать фото условий проживания, – объясняет Волков. – Однажды мне прислали фотографии двухэтажного дома с отделкой из дерева, плазмой на стене и дорогими коврами. Ответил, что они ошиблись адресом! Или, например, если родители сидят на детских пособиях, не хотят работать и просят помощи, то скорее всего тоже откажу. Они сами не стремятся что-то изменить в своей жизни».



«Компьютерная» помощь стала особо актуальна в период пандемии, когда школьники перешли на дистанционное обучение. «Говорят, что такой формат может остаться и на следующий учебный год, – отмечает Дмитрий. – Так что буду стараться дарить ещё больше».