Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Биолог рассказала, что спекуляция на тему комаров никак не связана с коронавирусом

, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Биолог рассказала, что спекуляция на тему комаров никак не связана с коронавирусом
фото: pixabey

В СМИ стали появляться сообщения о том, что комаров растревожили люди, резко вышедшие на природу после самоизоляции. И если раньше насекомые страдали от дефицита корма, то теперь на радостях накидываются на людей с большим азартом. Но биолог Светлана Татаринова считает, что спекуляции на тему комаров и карантина – это только хайп.

Комары прекрасно живут без человека, питаются в основном кровью птенцов и животных, – объясняет специалист. – И они обитают не везде: в Зиброво их почти нет, а в Кубинке полно. 

СЕ

В мире

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

ДНР выступила с заявлением, в котором сообщается о новых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. В заявлении говорится, что противник атаковал с использованием минометов поселок шахты имени Гагарина.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью