Биолог рассказала, что спекуляция на тему комаров никак не связана с коронавирусом

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3 июля 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

В СМИ стали появляться сообщения о том, что комаров растревожили люди, резко вышедшие на природу после самоизоляции. И если раньше насекомые страдали от дефицита корма, то теперь на радостях накидываются на людей с большим азартом. Но биолог Светлана Татаринова считает, что спекуляции на тему комаров и карантина – это только хайп.

Комары прекрасно живут без человека, питаются в основном кровью птенцов и животных, – объясняет специалист. – И они обитают не везде: в Зиброво их почти нет, а в Кубинке полно.