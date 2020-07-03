Биолог рассказала, что спекуляция на тему комаров никак не связана с коронавирусом

В СМИ стали появляться сообщения о том, что комаров растревожили люди, резко вышедшие на природу после самоизоляции. И если раньше насекомые страдали от дефицита корма, то теперь на радостях накидываются на людей с большим азартом. Но биолог Светлана Татаринова считает, что спекуляции на тему комаров и карантина – это только хайп.
Комары прекрасно живут без человека, питаются в основном кровью птенцов и животных, – объясняет специалист. – И они обитают не везде: в Зиброво их почти нет, а в Кубинке полно.
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