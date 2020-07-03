Фитнес-тренер из Химок покоряет «Эверест», не выходя из своего дома

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3 июля 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

34-летний фитнес-тренер из Химок на самоизоляции покорил "Эверест", не покидая своего дома. Для этого ему понадобилась лестница в подъезде и 20 часов времени. Мужчина выяснил, что для покорения этой горы высотой 8848 м ему нужно пройти 2765 этажей, и он разделил их на четыре дня.

Каждое восхождение занимало по пять часов в день, а вниз спортсмен спускался на лифте,что напрасно не тратить силы.

"Сейчас не могу сказать, возьмусь ли когда-нибудь взойти на Эверест по-настоящему. Все же подниматься по ступенькам в подъезде и взбираться на настоящую гору – это разные вещи", - подчеркнул фитнес-тренер. Также он добавил, что этот эксперимент был проверкой своих возможностей и любой опыт важен.