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Фитнес-тренер из Химок покоряет «Эверест», не выходя из своего дома

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Фитнес-тренер из Химок покоряет «Эверест», не выходя из своего дома
фото: pixabey

34-летний фитнес-тренер из Химок на самоизоляции покорил "Эверест", не покидая своего дома. Для этого ему понадобилась лестница в подъезде и 20 часов времени. Мужчина выяснил, что для покорения этой горы высотой 8848 м ему нужно пройти 2765 этажей, и он разделил их на четыре дня.

Каждое восхождение занимало по пять часов в день, а вниз спортсмен спускался на лифте,что напрасно не тратить силы. 

"Сейчас не могу сказать, возьмусь ли когда-нибудь взойти на Эверест по-настоящему. Все же подниматься по ступенькам в подъезде и взбираться на настоящую гору – это разные вещи", - подчеркнул фитнес-тренер. Также он добавил, что этот эксперимент был проверкой своих возможностей и любой опыт важен. 

СЕ

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