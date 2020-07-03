Как в НИИ им. Склифосовского борются с коронавирусом

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3 июля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Фото: соцсети

Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков поделился статистикой этого медучреждения по борьбе с COVID-19. Данные он привел на своей странице в Facebook.

Сергей Петриков:

«Сегодня 105-й день борьбы Склифа с ковидом. Результаты этой борьбы на 1 июля (законченные случаи).

• Общая летальность - 11,7%.

- Пациенты, которые сразу поступили в Склиф - 4,8%

- Больные, которые поступили в Склиф с другими заболеваниями и были переведены в инфекционный корпус в связи с выявлением у них ковида - 33%

- Пациенты, переведённые в Склиф из других стационаров - 25,4%.

• Результаты у пациентов на ИВЛ.

- Все пациенты: выжило 38,4%, умерло 61,6%

- Сразу поступили в Склиф: выжило 45,2%, умерло 54,8%

- Поступили в Склиф с другими заболеваниями и были переведены в инфекционный корпус в связи с выявлением у них ковида: выжило 29,7%, умерло 70,3%

- Переведённые из других стационаров: выжило 41,9%, умерло 58,1%».