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Находкинский городской суд признал рыбаков из КНДР виновными в нападении на российских пограничников

, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Находкинский городской суд признал рыбаков из КНДР виновными в нападении на российских пограничников
фото: pixabey

Находкинский городской суд признал рыбаков из КНДР виновным в нападении на российских пограничников. Они получил четыре года колонии общего режима.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Японском море. 17 членов экипажа судна под флагом КНДР совершили нападение на патруль, вооружившись палками. В итоге пострадали трое российских пограничников. На скамье подсудимых трое граждан Северной Кореи. Ранее СК предъявил им обвинения в применении насилия в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

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