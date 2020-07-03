Находкинский городской суд признал рыбаков из КНДР виновными в нападении на российских пограничников
3 июля 2020, 17:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Находкинский городской суд признал рыбаков из КНДР виновным в нападении на российских пограничников. Они получил четыре года колонии общего режима.
Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Японском море. 17 членов экипажа судна под флагом КНДР совершили нападение на патруль, вооружившись палками. В итоге пострадали трое российских пограничников. На скамье подсудимых трое граждан Северной Кореи. Ранее СК предъявил им обвинения в применении насилия в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.